Через війну на Близькому Сході ціни на нафту можуть сягнути $150 – Financial Times
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У разі ескалації конфлікту на Близькому Сході ціни на сиру нафту можуть стрімко зрости до $150 за барель. Про це пише Financial Times, передає УНН.
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«Конфлікт на Близькому Сході відбувається на тлі найсильнішого шоку для товарних ринків з 1970-х років – війни Росії з Україною», – сказав головний економіст Світового банку Індерміт Гілл.
Деталі
За прогнозами банку, ціни на сировинні товари наступного року впадуть на 4,1%, а ціни на нафту знизяться в середньому до 81 долара за барель — порівняно з 90 доларами за барель у поточному кварталі.
Однак цей прогноз може швидко змінитися в разі загострення конфлікту на Близькому Сході.
«Коли ви думаєте про ціни на нафту… те, що відбувається на Близькому Сході, там не залишається. Це має величезні глобальні наслідки», – додали у Світовому банку.
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