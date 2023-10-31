Из-за войны на Ближнем Востоке цены на нефть могут достичь $150 - Financial Times
Киев • УНН
Киев. 31 октября. УНН. В случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на сырую нефть могут стремительно вырасти до $150 за баррель. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.
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«Конфликт на Ближнем Востоке происходит на фоне сильнейшего шока для товарных рынков с 1970-х годов – войны России с Украиной», – сказал главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл.
Детали
По прогнозам банка, цены на сырьевые товары в следующем году упадут на 4,1%, а цены на нефть снизятся в среднем до 81 доллара за баррель — по сравнению с 90 долларами за баррель в текущем квартале.
Однако этот прогноз может быстро измениться в случае обострения конфликта на Ближнем Востоке.
«Когда вы думаете о ценах на нефть… то, что происходит на Ближнем Востоке, там не остается. Это имеет огромные глобальные последствия», – добавили во Всемирном банке.
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