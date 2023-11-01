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россия потеряет 4 миллиарда долларов собранных с налогов, из-за возвращения под выборы субсидий на нефтепереработку

Киев • УНН

 • 195566 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Поспешное восстановление россией “ослабленных” субсидий для нефтепереработчиков накануне выборов, обойдется государственному бюджету не только в 400 миллиардов рублей (4,3 миллиарда долларов) в виде субсидий в этом году, но и единовременно в 350 миллиардов рублей в виде налогов. Об этом свидетельствуют расчеты сделанные аналитиками Reuters, передает УНН.

россия потеряет 4 миллиарда долларов собранных с налогов, из-за возвращения под выборы субсидий на нефтепереработку

Цитата

"Результат показывает, насколько сложно за пять месяцев до президентских выборов финансировать стремительные расходы на войну в Украине, одновременно пытаясь субсидировать топливо для населения и промышленности, которые борются с резкой инфляцией“,— отметили аналитики.

Детали

Согласно замыслу российского руководства изменение формулы демпферного платежа должно привести к увеличению доходов правительства от налога на добычу полезных ископаемых на 350 миллиардов рублей в период с октября по декабрь, или в более чем 1,1% от бюджетных годовых расходов. Отметим, что в прошлом году нефтегазовые доходы составили 42% доходов бюджета.

Однако налоговые изменения требуют законодательства, которое не может вступить в силу до 1 января, а российское законодательство предотвращает появление налоговых требований задним числом, что влечет за собой убытки.

Согласно планам российского правительства, расходы на оборону и войну в Украине составят в следующем 2024 году почти треть общих бюджетных расходов страны.

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россия планирует увеличить государственные заимствования, чтобы помочь финансировать то, что она называет “специальной военной операцией” в Украине в ближайшие годы. Страна-террористка рассчитывает на восстановление доходов от нефти и газа до уровня, который был до начала полномасштабного вторжения в Украину. А именно: 1 $ = 93,1080 руб.

Контекст

россия в сентябре вдвое сократила “демпферную субсидию” нефтепереработчикам, механизма, действующего на внутреннем рынке рф для стабилизации оптовых цен на бензин и дизтопливо.

Но нефтепереработчики начали экспортировать больше, поощряемые также слабостью рубля. Это привело к дефициту дизельного топлива и бензина и повысило внутренние оптовые цены. Поэтому правительство рф запретило экспорт большинства топлива, и пообещало вернуть формулу компенсаций нефтяникам в прежнем виде.

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Напомним

В августе УНН, со ссылкой на аналитиков писал о том, что россия удвоила свои целевые расходы на оборону на 2024 год до более чем 100 миллиардов долларов. Это составляет треть всех государственных расходов, на фоне того, как расходы на войну в Украине растут и создают нагрузку на финансы москвы.

В июле активно заговорили о росте инфляции в рф. Доходы от продажи российской нефти сократились почти вдвое. Иностранные инвестиции исчезли, а рубль упал.

А в сентябре в россии констатировали топливный кризис. По данным это издания BILD он начался из-за войны россии с Украиной.

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