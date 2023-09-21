В росії запроваджено обмеження на експорт бензину

Деталі

"Рішення ухвалено для стабілізації цін на паливо на внутрішньому ринку. Тимчасові обмеження допоможуть наситити ринок палива, що зі свого боку дасть змогу знизити ціни для споживачів", - йдеться у повідомленні уряду рф.

Обмеження не поширюються на "товари, що вивозяться з території рф з метою забезпечення діяльності військових формувань рф, що знаходяться на територіях іноземних держав", а також на товари, "що вивозяться з території рф

до Республіки Абхазія і Республіки Південна Осетія".

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Доповнення

Паливна криза почалася в росії через війну з Україною. Згідно з оцінками аналітиків компаніям рф вигідніше постачати нафту і нафтопродукти за кордон, ніж на внутрішній ринок. Зазначалось, що станом на початок вересня біржова ціна бензину в росії становила — 65-70 рублів за літр, з яких 70% — це податки.

Рос ЗМІ писали, що оптові ціни на бензин у росії почали різко зростати навесні 2023 року, подорожчало і дизельне пальне. На початку вересня біржова ціна бензину марки "Преміум-95" в європейській частині росії оновлювала рекорди впродовж кількох днів і вперше досягла 75 тисяч рублів за тонну (понад 7800 доларів). Слідом за оптовими цінами почали зростати й роздрібні. Наприклад, у ростовській області з початку липня дизельне паливо подорожчало на 14,3% - з 55,49 рубля (0,58 доларів) до 63,44 рубля (0,66 доларів).