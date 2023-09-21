В росії запроваджено обмеження на експорт бензину
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У росії запроваджуються тимчасові обмеження на експорт автомобільного бензину і дизельного пального. Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр михайло мішустін, повідомляється на сайті кабміну рф.
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"Рішення ухвалено для стабілізації цін на паливо на внутрішньому ринку. Тимчасові обмеження допоможуть наситити ринок палива, що зі свого боку дасть змогу знизити ціни для споживачів", - йдеться у повідомленні уряду рф.
Обмеження не поширюються на "товари, що вивозяться з території рф з метою забезпечення діяльності військових формувань рф, що знаходяться на територіях іноземних держав", а також на товари, "що вивозяться з території рф
до Республіки Абхазія і Республіки Південна Осетія".
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Доповнення
Паливна криза почалася в росії через війну з Україною. Згідно з оцінками аналітиків компаніям рф вигідніше постачати нафту і нафтопродукти за кордон, ніж на внутрішній ринок. Зазначалось, що станом на початок вересня біржова ціна бензину в росії становила — 65-70 рублів за літр, з яких 70% — це податки.
Рос ЗМІ писали, що оптові ціни на бензин у росії почали різко зростати навесні 2023 року, подорожчало і дизельне пальне. На початку вересня біржова ціна бензину марки "Преміум-95" в європейській частині росії оновлювала рекорди впродовж кількох днів і вперше досягла 75 тисяч рублів за тонну (понад 7800 доларів). Слідом за оптовими цінами почали зростати й роздрібні. Наприклад, у ростовській області з початку липня дизельне паливо подорожчало на 14,3% - з 55,49 рубля (0,58 доларів) до 63,44 рубля (0,66 доларів).