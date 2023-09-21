В россии введены ограничения на экспорт бензина

Детали

"Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей", - говорится в сообщении правительства рф.

Ограничения не распространяются на "товары, вывозимые с территории рф в целях обеспечения деятельности военных формирований рф, находящихся на территориях иностранных государств", а также на товары, "вывозимые с территории рф

в Республику Абхазия и Республику Южная Осетия".

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Дополнение

Топливный кризис начался в россии из-за войны с Украиной. Согласно оценкам аналитиков компаниям рф выгоднее поставлять нефть и нефтепродукты за границу, чем на внутренний рынок. Отмечалось, что по состоянию на начало сентября биржевая цена бензина в россии составляла — 65-70 рублей за литр, из которых 70% — это налоги.

Рос СМИ писали, что оптовые цены на бензин в россии начали резко расти весной 2023 года, подорожало и дизельное топливо. В начале сентября биржевая цена бензина марки "Премиум-95" в европейской части России обновляла рекорды в течение нескольких дней и впервые достигла 75 тысяч рублей за тонну (более 7800 долларов). Вслед за оптовыми ценами начали расти и розничные. Например, в ростовской области с начала июля дизельное топливо подорожало на 14,3% - с 55,49 рубля (0,58 долларов) до 63,44 рубля (0,66 долларов).