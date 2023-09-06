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Через війну з Україною у рф почалася паливна криза - ЗМІ

Через війну з Україною у рф почалася паливна криза - ЗМІ

Київ • УНН

 • 744466 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Паливна криза почалася в росії через війну з Україною. Про це виданню BILD повідомив аналітик нафтогазової галузі Михайло Крутіхін, передає УНН.

Цитата

“Паливо потрібне військовим. І перші ознаки дефіциту проявилися на таких територіях, як окупований Крим, південні райони росії, де має розпочатися жнива. Там паливо потрібне, а все паливо поглинають військові. І тепер уже все це перекинулося на внутрішні райони росії. У Самарській області оголосили, що може не вистачити пального на АЗС, хоча там поруч знаходяться три НПЗ компанії „Роснефть“. І навіть на Далекому Сході відчувається нестача палива”, — додав Крутіхін.

Деталі

Згідно з оцінками аналітика компаніям рф вигідніше постачати нафту і нафтопродукти за кордон, ніж на внутрішній ринок. За його даними, зараз біржова ціна бензину в росії — 65-70 рублів за літр, з яких 70% — це податки.

Крутіхін підкреслив, що російська влада сама обмежила можливості нафтовиків, коли наполовину скоротила компенсацію нафтовим компаніям за те, що вони продавали нафту на внутрішньому ринку за більш-менш прийнятними цінами. Уряд урізав компенсацію нафтовикам, щоб мати можливість фінансувати військові витрати.

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Нагадаємо

Раніше УНН писав, посилаючись на дані російських ЗМІ про те, що в росії дефіцит палива. На багатьох заправках країни-окупантки зникли деякі види бензину і дизель.

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