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Из-за войны с Украиной в россии начался топливный кризис - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Топливный кризис начался в росси из-за войны с Украиной. Об этом изданию BILD сообщил аналитик нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин, передаёт УНН.

Цитата

“Топливо нужно военным. И первые признаки дефицита проявились на таких территориях, как оккупированный Крым, южные районы россии, где должна начаться уборочная страда. Там топливо нужно, а всё топливо поглощают военные. И теперь уже всё это перекинулось на внутренние районы россии. В Самарской области объявили, что может не хватить топлива на АЗС, хотя там рядом находятся три НПЗ компании „Роснефть“. И даже на Дальнем Востоке ощущается нехватка топлива”, — добавил Крутихин.

Детали

Согласно оценкам аналитика компаниям рф выгоднее поставлять нефть и нефтепродукты за границу, чем на внутренний рынок. По его данным, сейчас биржевая цена бензина в россии — 65-70 рублей за литр, из которых 70% — это налоги.

Крутихин подчеркнул, что российские власти сами ограничили возможности нефтяников, когда наполовину сократили компенсацию нефтяным компаниям за то, что они продавали нефть на внутреннем рынке по более-менее приемлемым ценам. Правительство урезало компенсацию нефтяникам, что бы иметь возможность финансировать военные расходы.

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Напомним

Ранее УНН писал, ссылаясь на данные российских СМИ о том что в россии дефицит топлива. На многих заправках страны-окупантки исчезли некоторые виды бензина и дизель.

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