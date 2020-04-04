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Росія прагне використати коронавірус щоб розвалити Європейський Cоюз - посол України в ООН

Росія прагне використати коронавірус щоб розвалити Європейський Cоюз - посол України в ООН

Київ • УНН

 • 20044 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Російські дипломати намагаються використати ситуацію із коронавірусом для просування власних пропагандистських меседжів. Про це в інтерв’ю “Голосу Америки” сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, коментуючи спробу Росії провести через Генасамблею ООН проект резолюції щодо коронавірусу, інформує УНН. Проект містив формулювання щодо скасування міжнародних санкцій. За словами українського дипломата, російська сторона демонструє великий професоналізм, прагнучи досягнення своєї мети.

“Те, що Москва розробляє багаторівневі та багатокрокові плани — це факт”, — відзначив Кислиця.

Як відомо, Генасамблея ООН ухвалила Резолюцію про глобальну солідарність у боротьбі з COVID-19, яку ініціювали Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, Гана, Індонезія, Сінгапур. Резолюція вказує на “безпрецедентні наслідки” пандемії та закликає до “посилення міжнародної кооперації з метою стримати, пом’якшити наслідки та перемогти” хворобу. Україна, серед інших країн, була співатором цієї резолюції.

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Цьому передувало представлення Росією власного проекту резолюції щодо COVID-19, який містив вимогу щодо скасування міжнародних санкцій. Україна заблокувала проект. Київ підтримали Грузія, США, Велика Британія, ЄС та інші країни.

“В умовах глобальної кризи, коли світу особливо потрібна єдність, РФ вирішила скористатися ситуацією для просування власних вузькополітичних інтересів”, — йдеться у заяві МЗС щодо ухвалення резолюції ГА ООН “Глобальна солідарність для боротьби з COVID-19” .

“Ігноруючи відсутність підтримки абсолютної більшості держав-членів ООН, Російська Федерація подала паралельний проект резолюції, головний посил якого, попри включення до його назви питання COVID-19, повністю вписується в логіку її попередніх закликів до скасування обмежувальних заходів, що були запроваджені у відповідь на вчинення нею найтяжчого міжнародного злочину — збройної агресії”, — йдеться у заяві українського МЗС.

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У коментарі “Голосу Америки” посол України в ООН наголосив, що позицію України щодо запропонованої Росією резолюції підтримала "дуже широка група держав", пише видання. Посол окремо звернув увагу за позицію ЄС щодо російського проекту. ЄС виступив проти російського тексту документа за кілька хвилин до кінця голосування.

“Розумію і погоджуюсь із тим, що Європейський Союз має продемонструвати єдність, тому що частина ковідного плану Російської Федерації — це використати коронавірус, щоб посилити протиріччя всередині Європейського Союзу, і тим самим його розвалити, принаймні політично​”, - заявив посол України в ООН, — “Тому я з розумінням ставлюсь до того, що європейці до самої останньої миті виробляли ту формулу, яка би дозволила всім країнам приєднатися”.

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Посол відзначив, що криза спричинена коронавірусом може “за злою іронією” стати нагодою для ООН, окремих країн, та регіональних об’єднань “позбутись старих методів” та ширше почати використовувати у роботі нові технології, зберігши при цьому демократичність.

2-го квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Як відзначає сайт голови держави, ключовим питанням стала роль ООН у боротьбі з пандемією коронавірусу у світі та підтримка України.

Напередодні Генасамблея ООН відхилила пропозицію Росії щодо відмови від односторонніх санкцій.

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