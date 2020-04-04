Україна в ООН закликала Росію надати доступ міжнародним місіям на окупований Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Постійне представництво України при ООН закликало Росію припинити блокаду та дозволити міжнародним місіям моніторити ситуацію на окупованих територія Донбасу та забезпечити догляд за політв’язнями в анексованому Криму. Про це повідомляє УНН із посиланням на постпредставництво України у Twitter.
Раніше Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав до “узгоджених, скоординованих та глобальних” дій у в зв’язку з поширенням коронавірусу у світі, та наголосив на необхідності надання допомоги тим, хто в найменшій мірі здатний захистити себе — “це питання базової людської солідарності і єдиний шлях, яким ми подолаємо пандемію”, — повідомив він.
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У відповідь на це, постпредставництво України при ООН подякувало Генеральному секретарю ООН за те, “що він наголосив на необхідності надання допомоги тим, хто в найменшій мірі здатний захистити себе і забезпечити безперешкодний гуманітарний доступ... Росія повинна припинити блокаду і дозволити міжнародним місіям відвідувати окуповані території Донбасу, а також забезпечити догляд за політичними в’язнями в Криму”, — написала дипмісія у Twitter.
Нагадаємо, раніше Генасамблея ООН відхилила пропозицію Росії щодо відмови від односторонніх санкцій.