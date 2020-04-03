Україна першою в Генасамблеї ООН відмовилась від пропозицій РФ щодо зняття санкцій - Кулеба

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Генеральна асамблея ООН у четвер, 2 квітня, схвалила в Нью-Йорку резолюцію "Глобальна солідарність у боротьбі з коронавірусним захворюванням", відхиливши російський проект документу, після того як Україна, як учасник - "порушила процедуру мовчання". Про це на брифінгу щодо підсумків першого тижня роботи програми "Захист" сказав голова МЗС Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.