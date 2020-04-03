Україна першою в Генасамблеї ООН відмовилась від пропозицій РФ щодо зняття санкцій - Кулеба

ukru
16:58 • 73104 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 145735 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 243417 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 245418 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 244353 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 229386 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 199054 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185780 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146052 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150174 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.2 м/с
66 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 139536 перегляди
У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

20 березня, 15:09 • 28762 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 263691 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 74190 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

18:53 • 26245 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 243416 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 245417 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 244353 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 229386 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 199054 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 74190 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 24503 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 139536 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153504 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112897 перегляди
Актуальне
Україна першою в Генасамблеї ООН відмовилась від пропозицій РФ щодо зняття санкцій - Кулеба

Україна першою в Генасамблеї ООН відмовилась від пропозицій РФ щодо зняття санкцій - Кулеба

Київ • УНН

 • 15570 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Генеральна асамблея ООН у четвер, 2 квітня, схвалила в Нью-Йорку резолюцію "Глобальна солідарність у боротьбі з коронавірусним захворюванням", відхиливши російський проект документу, після того як Україна, як учасник - "порушила процедуру мовчання". Про це на брифінгу щодо підсумків першого тижня роботи програми "Захист" сказав голова МЗС Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Так, у Генасамблеї ООН було поширено два проекти резолюції про протидію коронавірусу на глобальному рівні. Один з цих проектів користувався підтримкою абсолютної більшості держав-членів, 188 держав стали співавторами документу. Другий документ внесено РФ.

"Він називався "Солідарність у боротьбі з коронавірусом". У ньому був зафіксований заклик держав членів ООН не застосовувати односторонні примусові заходи, вжиті без мандату Ради безпеки ООН. Також згадувалось про усунення торгівельних бар’єрів та незастосування обмежень на експорт", - розповів Кулеба.

Він зазначив, що вчора обидві резолюції були поставлені на ухвалення в режимі процедури умовчання, яка передбачає, якщо до певного часу ніхто не висловився проти – документ вважається ухваленим.

Тож президент України Володимир Зеленський провів дві телефонні розмови з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та Генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттеррешем.

"Ми ухвалили рішення стати першою державою, яка порушить процедуру умовчання. Ми не чекали, поки хтось зробить інший, щоб приєднатись до них… Поінформували голову Генасамблеї ООН, про те, що резолюція не може бути ухвалена, до нас приєднались деякі держави", - розповів міністр, зазначивши, що деякі країни, що підтримують Росію, намагались все ж таки ухвалити цей проект.

Врешті-решт резолюція була відхилена у 22:00 за Нью-Йорком.

Нагадаємо, що Генасамблея ООН відхилила пропозицію Росії щодо відмови від односторонніх санкцій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.28
Bitcoin
$84,348.20
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.80
Ethereum
$1,977.32