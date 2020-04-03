Україна першою в Генасамблеї ООН відмовилась від пропозицій РФ щодо зняття санкцій - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Генеральна асамблея ООН у четвер, 2 квітня, схвалила в Нью-Йорку резолюцію "Глобальна солідарність у боротьбі з коронавірусним захворюванням", відхиливши російський проект документу, після того як Україна, як учасник - "порушила процедуру мовчання". Про це на брифінгу щодо підсумків першого тижня роботи програми "Захист" сказав голова МЗС Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
Так, у Генасамблеї ООН було поширено два проекти резолюції про протидію коронавірусу на глобальному рівні. Один з цих проектів користувався підтримкою абсолютної більшості держав-членів, 188 держав стали співавторами документу. Другий документ внесено РФ.
"Він називався "Солідарність у боротьбі з коронавірусом". У ньому був зафіксований заклик держав членів ООН не застосовувати односторонні примусові заходи, вжиті без мандату Ради безпеки ООН. Також згадувалось про усунення торгівельних бар’єрів та незастосування обмежень на експорт", - розповів Кулеба.
Він зазначив, що вчора обидві резолюції були поставлені на ухвалення в режимі процедури умовчання, яка передбачає, якщо до певного часу ніхто не висловився проти – документ вважається ухваленим.
Тож президент України Володимир Зеленський провів дві телефонні розмови з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та Генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттеррешем.
"Ми ухвалили рішення стати першою державою, яка порушить процедуру умовчання. Ми не чекали, поки хтось зробить інший, щоб приєднатись до них… Поінформували голову Генасамблеї ООН, про те, що резолюція не може бути ухвалена, до нас приєднались деякі держави", - розповів міністр, зазначивши, що деякі країни, що підтримують Росію, намагались все ж таки ухвалити цей проект.
Врешті-решт резолюція була відхилена у 22:00 за Нью-Йорком.
Нагадаємо, що Генасамблея ООН відхилила пропозицію Росії щодо відмови від односторонніх санкцій.