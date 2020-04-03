Генасамблея ООН відхилила пропозицію Росії щодо відмови від односторонніх санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Генеральна асамблея ООН схвалила консенсусом резолюцію "Глобальна солідарність у боротьбі з коронавірусним захворюванням", відхиливши тим самим російський проект документу, що містив умову скасування міжнародних санкцій. Про це повідомляє DW, інформує УНН.
"Генеральна асамблея ООН у четвер, 2 квітня, схвалила в Нью-Йорку резолюцію "Глобальна солідарність у боротьбі з коронавірусним захворюванням". Документ ухвалений в результаті консенсусу. Держави ООН закликали "активізувати міжнародне співробітництво" для стримування пандемії, а також вдатися до обміну інформацією, науковими знаннями і передовим досвідом. Окремо в документі наголошується на особливій ролі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та ООН у боротьбі з поширенням вірусу нового типу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що агенція AFP назвала "безрезультатними" наполягання Росії на іншій версії декларації. Як підмітив постпред України при ООН Сергій Кислиця, російська резолюція містила вимогу про скасування міжнародних санкцій.
"Україна перервала "процедуру мовчання"... й заблокувала маніпулятивний проект російської резолюції в ГА ООН, який під виглядом боротьби з новим коронавірусом відкривав можливості для політичних маніпуляцій, зокрема, скасування санкцій", - повідомив дипломат, пише видання.
У російській делегації пояснили такий крок забезпеченням "термінового доступу до продовольства і медикаментів" в умовах пандемії.
"Шкодуємо, що невелика група держав-апологетів санкційної політики виявилася не готова відгукнутися на заклик Генсекретаря ООН і не змогла поступитися своїми політизованими підходами і інтересами. У підсумку дати глобальну і солідарну відповідь загрозі новій пандемії буде набагато складніше", - заявили у постійному представництві РФ.
Як повідомлялося раніше в УНН, Україна звернулася до світу: Кремль хоче зняття санкцій, порушуючи "мінські угоди".