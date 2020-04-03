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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60123 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 70075 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 83676 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 82043 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103046 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85252 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130900 просмотра

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Генассамблея ООН отклонила предложение России об отказе от односторонних санкций

Генассамблея ООН отклонила предложение России об отказе от односторонних санкций

Киев  •  УНН

 • 17454 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Генеральная ассамблея ООН одобрила консенсусом резолюцию "Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием", отклонив тем самым российский проект документа, содержащего условие для отмены международных санкций. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

"Генеральная ассамблея ООН в четверг, 2 апреля, одобрила в Нью-Йорке резолюцию "Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием". Документ принят в результате консенсуса. Государства ООН призвали "активизировать международное сотрудничество" для сдерживания пандемии, а также прибегнуть к обмену информацией, научными знаниями и передовым опытом. Отдельно в документе отмечается об особой роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ООН в борьбе с распространением вируса нового типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агентство AFP назвало "безрезультатными" настояния России на другой версии декларации. Как заметил постпред Украины при ООН Сергей Кислица, российская резолюция содержала требование об отмене международных санкций.

"Украина прервала "процедуру молчания"... и заблокировала манипулятивный проект российской резолюции в ГА ООН, под видом борьбы с новым коронавирусом, который открывал возможности для политических манипуляций, в частности, отмены санкций", - сообщил дипломат, пишет издание.

В российской делегации объяснили такой шаг обеспечением "срочного доступа к продовольствию и медикаментов" в условиях пандемии.

"Сожалеем, что небольшая группа государств-апологетов санкционной политики оказалась не готовой откликнуться на призыв генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами. В итоге дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее", - заявили в постоянном представительстве РФ.

Как сообщалось ранее в УНН, Украина обратилась к миру: Кремль хочет снятия санкций, нарушая "минские соглашения". 

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