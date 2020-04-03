Украина первой в Генассамблее ООН отказалась от предложений РФ о снятии санкций - Кулеба

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Генеральная ассамблея ООН в четверг, 2 апреля, одобрила в Нью-Йорке резолюцию "Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием", отклонив российский проект документа, после того как Украина, как участник - "нарушила процедуру молчания". Об этом на брифинге по итогам первой недели работы программы "Захист" сказал глава МИДа Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.