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Україна заручилася підтримкою Норвегії в ООН і НАТО

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністерка закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сьорейде провели телефонну розмову. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію МЗС України.

Глави МЗС обговорили боротьбу з поширенням COVID-19, протидію спробам Росії послабити санкції, важливе місце України на порядку денному НАТО.

“Час мобілізувати всі ресурси. Я сподіваюся, що світ зможе за кілька місяців подолати пандемію. Втім, реалістично розумію, що треба готуватися до її наслідків для економік і суспільств, які можуть бути гіршими за вірус як такий”, - заявив Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України подякував за внесення Норвегією 14,5 млн. євро до кризового фонду ООН задля протидії COVID-19, ресурси якого йдуть і на підтримку України.

В МЗС повідомили, що Іне Еріксен Сьорейде поінформувала про зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, на якій вони надали додаткову підтримку нашій державі. Вона запевнила, що Україна залишається високо на порядку денному Альянсу. Дмитро Кулеба подякував за непохитну підтримку України.

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Міністр звернув особливу увагу на результативну співпрацю України і Норвегії в ООН задля протидії спробам Росії підірвати санкції під прикриттям пандемії COVID-19. Глави МЗС погодилися, що одночасно з коронавірусною кризою у світі різко зріс обсяг дезінформації та пропаганди, яким потрібно спільно протидіяти.

Міністерка Сьорейде запевнила, що санкційний тиск на РФ буде зберігатися до повного виконання нею Мінських домовленостей. Вона підтвердила незмінність позиції Осло щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, європейських та євроатлантичних прагнень нашої держави.

Міністр Кулеба звернувся до норвезької колеги з проханням сприяти захисту громадян України, які залишаються в Норвегії у час обмеження сполучення, та отримав запевнення у такому сприянні.

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