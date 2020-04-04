Россия стремится использовать коронавирус для развала Европейского Союза - посол Украины в ООН

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 78344 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 92466 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100906 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100298 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107924 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94873 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103957 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106260 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131252 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130382 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

5 марта, 14:30 • 91599 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 93979 просмотра
Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

5 марта, 18:16 • 41776 просмотра
США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

18:37 • 100593 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

20:07 • 33731 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 107926 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 114078 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 142250 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 184928 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 169582 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 94011 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 104750 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 110224 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 108523 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 108029 просмотра
Актуальное
Россия стремится использовать коронавирус для развала Европейского Союза - посол Украины в ООН

Россия стремится использовать коронавирус для развала Европейского Союза - посол Украины в ООН

Киев  •  УНН

 • 20038 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Российские дипломаты пытаются использовать ситуацию с коронавирусом для продвижения собственных пропагандистских идей. Об этом в интервью “Голосу Америки” сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя попытку России провести через Генассамблею ООН проект резолюции по коронавирусу, информирует УНН. Проект содержал формулировку об отмене международных санкций. По словам украинского дипломата, российская сторона демонстрирует большой професонализм, стремясь к достижению своей цели.

“То, что Москва разрабатывает многоуровневые и многошаговые планы — это факт”, — отметил Кислица.

Как известно, Генассамблея ООН приняла резолюцию о глобальной солидарности в борьбе с COVID-19, которую инициироали Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Гана, Индонезия, Сингапур. Резолюция указывает на “беспрецедентные последствия” пандемии и призывает к “усилению международной кооперации с целью сдержать, смягчить последствия и победить” болезнь. Украина, среди других стран, была соавтором этой резолюции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина в ООН призвала Россию предоставить доступ международным миссиям на оккупированный Донбасс

Этому предшествовало представление Россией своего проекта резолюции по COVID-19, который содержал требование об отмене международных санкций. Украина заблокировала проект. Киев поддержали Грузия, США, Великобритания, ЕС и другие страны.

“В условиях глобального кризиса, когда миру особенно необходимо единство, РФ решила воспользоваться ситуацией для продвижения собственных узкополитических интересов”, — говорится в заявлении МИД по принятию резолюции ГА ООН “Глобальный солидарность для борьбы с COVID-19”.

“Игнорируя отсутствие поддержки абсолютного большинства государств-членов ООН, Россия подала параллельный проект резолюции, главный посыл которого, несмотря на включение в его названия вопрос COVID-19, полностью вписывается в логику ее предыдущих призывов к отмене ограничительных мероприятий, которые были введены в ответ на совершения им тяжкого международного преступления — вооруженной агрессии”, — говорится в заявлении украинского МИД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба заявил о попытках давления чиновников РФ на участников “Нормандского формата”

В комментарии “Голосу Америки” посол Украины в ООН подчеркнул, что позиция Украины относительно предложенной Россией резолюции поддержала “очень широкая группа государств”, пишет издание. Посол отдельно обратил внимание за позицию ЕС относительно российского проекта. ЕС выступил против российского текста документа за несколько минут до конца голосования.

“Понимаю и согласен с тем, что Европейский Союз должен продемонстрировать единство, так как часть ковидного плана Российской Федерации — это использовать коронавирус, чтобы усилить противоречия внутри Европейского Союза, и тем самым его развалить, по крайней мере политически”, — заявил посол Украины в ООН — “Поэтому я с пониманием отношусь к тому, что европейцы до самой последней минуты производили ту формулу, которая бы позволила всем странам присоединиться”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина заручилась поддержкой Норвегии в ООН и НАТО

Посол отметил, что кризис вызванный коронавирусом может “по злой иронии” стать поводом для ООН, отдельных стран, и региональных объединений “избавиться от старых методов” и шире начать использовать в работе новые технологии, сохранив при этом демократичность.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Как отмечает сайт главы государства, ключевым вопросом стала роль ООН в борьбе с пандемией коронавируса в мире и поддержка Украины.

Накануне Генассамблея ООН отклонила предложение России об отказе от односторонних санкций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы