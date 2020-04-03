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Кулеба заявив про спроби тиску посадовців РФ на учасників “Нормандського формату”

Київ • УНН

 • 18469 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Зроблені вчора і сьогодні коментарі російських офіційних осіб та міністерства закордонних справ мають на меті здійснення певного тиску на Німеччину і Францію як учасників “Нормандського формату”. Про це у Facebook написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Кулеба заявив про спроби тиску посадовців РФ на учасників “Нормандського формату”

“Схоже, зроблені вчора і сьогодні упереджені та тенденційні коментарі російських офіційних осіб, а також їх Міністерства закордонних справ, мають на меті здійснення певного тиску на Німеччину і Францію як учасників “Нормандського формату”, — написав міністр.

До того ж, з його слів, ці коментарі “як і багато інших російських коментарів” містять:

— суттєві неточності, що спотворюють узгоджений наразі статус-кво;

— відверто неправдиві пасажі на адресу України, що не відповідають дійсності.

Кулеба підкріпив свою позицію наступними аргументами.

“Перше. Не існує в сформованій практиці консультацій в Мінську жодного прямого „діалогу Києва та Донбасу“, від якого будь-хто, включаючи Берлін і Париж, „можуть відхилитися у виконанні“. Є лише абсолютно прозорі домовленості в рамках єдиного Мінського процесу і Тристоронньої контактної групи, в яку входять Україна (захищається), ОБСЄ (посередник) і Російська Федерація (напала)”, — наголосив він.

Очільник МЗС закликав російських колег дотримуватися виключно наявної наразі практики і використовувати мову Мінських угод.

“Друге. Ані сьогодні, ані вчора, ані в будь-який іншій проміжок часу в Україні не “відбувається погіршення ситуації з правами людини”, — підкреслив і він.

Водночас, нагадав Кулеба, іноземні партнери та російські дипломати прекрасно знають, що такі порушення чітко зафіксовані представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово непідконтрольних територіях в Донецькій і Луганській областях України.

“Третє. Безсумнівно, глобальні події, безпосередньо пов’язані з поширенням коронавірусу та з подальшими суворими обмежувальними заходами, що вживаються різними країнами, істотно впливають на інтенсивність роботи Тристоронньої контактної групи і в цілому на переговори. Однак в цьому немає жодних спроб політизації, а є лише суворе дотримання загальноприйнятих зараз заходів безпеки та здорового глузду”, — додав міністр.

Нагадаємо, напередодні Генасамблея ООН відхилила пропозицію Росії щодо відмови від односторонніх санкцій.

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