Кулеба заявив про спроби тиску посадовців РФ на учасників “Нормандського формату”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Зроблені вчора і сьогодні коментарі російських офіційних осіб та міністерства закордонних справ мають на меті здійснення певного тиску на Німеччину і Францію як учасників “Нормандського формату”. Про це у Facebook написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
“Схоже, зроблені вчора і сьогодні упереджені та тенденційні коментарі російських офіційних осіб, а також їх Міністерства закордонних справ, мають на меті здійснення певного тиску на Німеччину і Францію як учасників “Нормандського формату”, — написав міністр.
До того ж, з його слів, ці коментарі “як і багато інших російських коментарів” містять:
— суттєві неточності, що спотворюють узгоджений наразі статус-кво;
— відверто неправдиві пасажі на адресу України, що не відповідають дійсності.
Кулеба підкріпив свою позицію наступними аргументами.
“Перше. Не існує в сформованій практиці консультацій в Мінську жодного прямого „діалогу Києва та Донбасу“, від якого будь-хто, включаючи Берлін і Париж, „можуть відхилитися у виконанні“. Є лише абсолютно прозорі домовленості в рамках єдиного Мінського процесу і Тристоронньої контактної групи, в яку входять Україна (захищається), ОБСЄ (посередник) і Російська Федерація (напала)”, — наголосив він.
Очільник МЗС закликав російських колег дотримуватися виключно наявної наразі практики і використовувати мову Мінських угод.
“Друге. Ані сьогодні, ані вчора, ані в будь-який іншій проміжок часу в Україні не “відбувається погіршення ситуації з правами людини”, — підкреслив і він.
Водночас, нагадав Кулеба, іноземні партнери та російські дипломати прекрасно знають, що такі порушення чітко зафіксовані представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово непідконтрольних територіях в Донецькій і Луганській областях України.
“Третє. Безсумнівно, глобальні події, безпосередньо пов’язані з поширенням коронавірусу та з подальшими суворими обмежувальними заходами, що вживаються різними країнами, істотно впливають на інтенсивність роботи Тристоронньої контактної групи і в цілому на переговори. Однак в цьому немає жодних спроб політизації, а є лише суворе дотримання загальноприйнятих зараз заходів безпеки та здорового глузду”, — додав міністр.
Нагадаємо, напередодні Генасамблея ООН відхилила пропозицію Росії щодо відмови від односторонніх санкцій.