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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Кулеба заявил о попытках давления чиновников РФ на участников "Нормандского формата"

Кулеба заявил о попытках давления чиновников РФ на участников "Нормандского формата"

Киев  •  УНН

 • 18459 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сделанные вчера и сегодня комментарии российских официальных лиц и министерства иностранных дел имеют целью осуществление определенного давления на Германию и Францию как участников "Нормандского формата". Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

“Похоже, сделанные вчера и сегодня предвзятые и тенденциозные комментарии российских официальных лиц, а также их Министерства иностранных дел, имеют целью осуществление определенного давления на Германию и Францию как участников “Нормандского формата”, — написал министр.

К тому же, по его словам, эти комментарии “как и многие другие российские комментарии” содержат:

— существенные неточности, которые искажают согласованный, пока что, статус-кво;

— откровенно ложные пассажи в адрес Украины, которые не соответствуют действительности.

Кулеба подкрепил свою позицию следующими аргументами.

“Первое. Не существует в сложившейся практике консультаций в Минске ни одного прямого „диалога Киева и Донбасса“, от которого любой участник, включая Берлин и Париж, „могут отклониться в исполнении“. Есть только абсолютно прозрачные договоренности в рамках единого Минского процесса и Трехсторонней контактной группы, в которую входят Украина (сторона, которая защищается), ОБСЕ (посредник) и Российская Федерация (агрессор)”, — подчеркнул он.

Глава МИД призвал российских коллег придерживаться исключительно имеющейся сейчас практики и использовать язык Минских соглашений.

“Второе. Ни сегодня, ни вчера, ни в любой другой промежуток времени в Украине не “происходит ухудшение ситуации с правами человека”, — подчеркнул и он.

В то же время, напомнил Кулеба, иностранные партнеры и российские дипломаты прекрасно знают, что такие нарушения четко зафиксированы представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины.

“Третье. Несомненно, глобальные события, непосредственно связанные с распространением коронавируса и с последующими серьезными ограничительными мерами, предпринимаемые различными странами, существенно влияют на интенсивность работы Трехсторонней контактной группы и в целом на переговоры. Однако в этом нет никаких попыток политизации, а есть только строгое соблюдение общепринятых сейчас мер безопасности и здравого смысла”, — добавил министр.

Напомним, накануне Генассамблея ООН отклонила предложение России об отказе от односторонних санкций.

Украинские Национальные Новости

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