Росія попросила у Китаю військове харчування - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Росія запросила у Китаю продовольчу та інші види допомоги, у тому числі військову і фінансову. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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За інформацією видання, серед допомоги, яку просила Росія - готові військові продуктові набори. Як зазначається, російська армія в Україні має значні проблеми із харчуванням, через що постійно вдається до мародерства.
Серед іншого, за даними видання, РФ надала Китаю й запити щодо технічного забезпечення, проблеми з яким ускладнюють дії російських військових.
Разом із тим, одне з джерел CNN припускає, що передача військового харчування може бути тим запитом, який Китай зможе задовольнити, не створюючи для себе проблем у відносинах із Заходом.
Контекст
Раніше Financial Times повідомляв, що Росія звернулася до Китаю за обладнанням та іншою допомогою, так як, за деякими даними, російські війська можуть відчувати брак озброєнь.
США повідомили союзникам, що Китай може бути готовий надати військову підтримку РФ. Також вони попередили, що Китай матиме "значні наслідки" у разі допомоги Росії у війні проти України.