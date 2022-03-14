США повідомили союзникам, що Китай може бути готовий надати військову підтримку РФ - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. США повідомили союзникам в Європі та Азії, що Китай сигналізує про готовність надати Росії військову підтримку в її триваючому вторгненні в Україну. Про це повідомило в понеділок видання Financial Times, пише УНН з посиланням на Axios.
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Хоча Китай заявив, що поважає "суверенітет і територіальну цілісність всіх країн", він критикує західні санкції щодо Росії і посилює про-кремлівські тези у своїх місцевих ЗМІ, пише видання.
За даними FT, в повідомленнях, направлених Держдепартаментом, не уточнюється, чи вказав Китай, що він почне надавати військову підтримку Росії в майбутньому, або він вже робить це.
У них також не вказано, коли саме Китай сигналізував про свою готовність надати Росії військову допомогу.
Контекст
Раніше Financial Times повідомляв, що Росія звернулася до Китаю за обладнанням та іншою допомогою, так як, за деякими даними, російські війська можуть відчувати брак озброєнь.