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РФ просит Китай о военной помощи - Financial Times

РФ просит Китай о военной помощи - Financial Times

Киев • УНН

 • 198110 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Россия просит у Китая военной и экономической помощи. Об этом информирует Financial Times, передает УНН.

Детали

Как отмечается, знакомые с ситуацией чиновники говорят, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан строго предупредит Китай, что любые попытки помочь России в преследовании вторжения или уклонении от западных санкций будут иметь последствия.

Белый дом опасается, что этот шаг является признаком все более тесных связей между Пекином и Москвой.

Положительный ответ Китая может подорвать усилия Запада по оказанию помощи Украине.

Как рассказали изданию другие чиновники, есть признаки того, что у России заканчиваются некоторые виды вооружений.

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