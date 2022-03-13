РФ просит Китай о военной помощи - Financial Times

Детали

Как отмечается, знакомые с ситуацией чиновники говорят, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан строго предупредит Китай, что любые попытки помочь России в преследовании вторжения или уклонении от западных санкций будут иметь последствия.

Белый дом опасается, что этот шаг является признаком все более тесных связей между Пекином и Москвой.

Положительный ответ Китая может подорвать усилия Запада по оказанию помощи Украине.

Как рассказали изданию другие чиновники, есть признаки того, что у России заканчиваются некоторые виды вооружений.

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