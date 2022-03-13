РФ просит Китай о военной помощи - Financial Times
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Россия просит у Китая военной и экономической помощи. Об этом информирует Financial Times, передает УНН.
Детали
Как отмечается, знакомые с ситуацией чиновники говорят, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан строго предупредит Китай, что любые попытки помочь России в преследовании вторжения или уклонении от западных санкций будут иметь последствия.
Белый дом опасается, что этот шаг является признаком все более тесных связей между Пекином и Москвой.
Положительный ответ Китая может подорвать усилия Запада по оказанию помощи Украине.
Как рассказали изданию другие чиновники, есть признаки того, что у России заканчиваются некоторые виды вооружений.
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