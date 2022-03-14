США сообщили союзникам, что Китай может быть готов оказать военную поддержку РФ - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. США сообщили союзникам в Европе и Азии, что Китай сигнализирует о готовности оказать России военную поддержку в ее продолжающемся вторжении в Украину. Об єтом сообщило в понедельник издание Financial Times, пишет УНН со ссылкой на Axios.
Детали
Хотя Китай заявил, что уважает "суверенитет и территориальную целостность всех стран", он критикует западные санкции в отношении России и усиливает про-кремлевские тезисы в своих местных СМИ, пишет издание.
По данным FT, в сообщениях, направленных Госдепартаментом, не уточняется, указал ли Китай, что он начнет оказывать военную поддержку России в будущем, или он уже делает это.
В них также не указано, когда именно Китай сигнализировал о своей готовности оказать России военную помощь.
Контекст
Ранее Financial Times сообщал, что Россия обратилась к Китаю за оборудованием и другой помощью, так как, по некоторым данным, российские войска могут испытывать нехватку вооружений.