США сообщили союзникам, что Китай может быть готов оказать военную поддержку РФ - СМИ

Детали

Хотя Китай заявил, что уважает "суверенитет и территориальную целостность всех стран", он критикует западные санкции в отношении России и усиливает про-кремлевские тезисы в своих местных СМИ, пишет издание.

По данным FT, в сообщениях, направленных Госдепартаментом, не уточняется, указал ли Китай, что он начнет оказывать военную поддержку России в будущем, или он уже делает это.

В них также не указано, когда именно Китай сигнализировал о своей готовности оказать России военную помощь.

Контекст

Ранее Financial Times сообщал, что Россия обратилась к Китаю за оборудованием и другой помощью, так как, по некоторым данным, российские войска могут испытывать нехватку вооружений.