Россия попросила у Китая военное питание - CNN

Детали

По информации издания, среди помощи, которую просила Россия - готовые военные продуктовые наборы. Как отмечается, российская армия в Украине имеет значительные проблемы с питанием, из-за этого постоянно прибегает к мародерству.

Среди прочего, по данным издания, РФ предоставила Китаю и запросы по техническому обеспечению, проблемы с которым осложняют действия российских военных.

Вместе с тем, один из источников CNN предполагает, что передача военного питания может быть тем запросом, который Китай сможет удовлетворить, не создавая для себя проблем в отношениях с Западом.

Контекст

Ранее Financial Times сообщал, что Россия обратилась к Китаю за оборудованием и другой помощью, так как, по некоторым данным, российские войска могут испытывать нехватку вооружений.

США сообщили союзникам, что Китай может быть готов оказать военную поддержку РФ. Также они предупредили, что Китай будет иметь "значительные последствия" в случае помощи России в войне против Украины.