США попередили, що Китай матиме "значні наслідки" у разі допомоги Росії у війні проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У США запевнили, що Китай зіткнеться з "наслідками", якщо допоможе Росії у війні проти України. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє The Guardian, передає УНН.
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За словами Псакі, мова йде, у тому числі й про економічні санкції, які США будуть координувати зі своїми союзниками та партнерами.
"Якщо вони нададуть військову чи іншу допомогу, яка, зрозуміло, піде в розріз із санкціями, або підтримають військові зусилля, це матиме значні наслідки", - сказала Псакі.
Вона відмовилася говорити, чи надавав Китай будь-яку військову допомогу Росії з початку війни проти України.
"Ми дуже чітко повідомили Пекіну, що не будемо стояти осторонь. Ми не дозволимо жодній країні компенсувати Росії її втрати", - сказав журналістам речник Держдепартаменту Нед Прайс, повідомляє Reuters.
В адміністрації Байдена зазначили, що не бачать ознак деескалації з боку Росії в рамках її атаки на Україну.
Нагадаємо
США повідомили союзникам, що Китай може бути готовий надати військову підтримку РФ.