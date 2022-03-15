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The Washington Post

США попередили, що Китай матиме "значні наслідки" у разі допомоги Росії у війні проти України

США попередили, що Китай матиме "значні наслідки" у разі допомоги Росії у війні проти України

Київ • УНН

 • 198069 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. У США запевнили, що Китай зіткнеться з "наслідками", якщо допоможе Росії у війні проти України. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє The Guardian, передає УНН.

Деталі

За словами Псакі, мова йде, у тому числі й про економічні санкції, які США будуть координувати зі своїми союзниками та партнерами.

"Якщо вони нададуть військову чи іншу допомогу, яка, зрозуміло, піде в розріз із санкціями, або підтримають військові зусилля, це матиме значні наслідки", - сказала Псакі.

Вона відмовилася говорити, чи надавав Китай будь-яку військову допомогу Росії з початку війни проти України.

"Ми дуже чітко повідомили Пекіну, що не будемо стояти осторонь. Ми не дозволимо жодній країні компенсувати Росії її втрати", - сказав журналістам речник Держдепартаменту Нед Прайс, повідомляє Reuters.

В адміністрації Байдена зазначили, що не бачать ознак деескалації з боку Росії в рамках її атаки на Україну.

Нагадаємо 

США повідомили союзникам, що Китай може бути готовий надати військову підтримку РФ.

Українські Національні Новини

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