США предупредили, что Китай будет иметь "значительные последствия" в случае помощи России в войне против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В США заверили, что Китай столкнется с "последствиями", если поможет России в войне против Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает The Guardian, передает УНН.
Детали
По словам Псаки, речь идет, в том числе и об экономических санкциях, которые США будут координировать со своими союзниками и партнерами.
"Если они окажут военную или иную помощь, которая, разумеется, пойдет в разрез с санкциями, или поддержат военные усилия, это будет иметь значительные последствия", - сказала Псаки.
Она отказалась говорить, оказывал ли Китай какую-либо военную помощь России с начала войны против Украины.
"Мы очень четко сообщили Пекину, что не будем стоять в стороне. Мы не позволим ни одной стране компенсировать России ее потери", - сказал журналистам представитель Госдепартамента Нед Прайс, сообщает Reuters.
В администрации Байдена отметили, что не видят признаков деэскалации со стороны России в рамках ее атаки на Украину.
Напомним
США сообщили союзникам, что Китай может быть готов оказать военную поддержку РФ.