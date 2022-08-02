росія досі не надала Україні офіційних списків загиблих українських захисників в Оленівці - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. росія досі не надала Україні офіційних списків загиблих українських захисників в Оленівці на Донеччины. Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник пресслужби Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов, передає УНН.
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“Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими одразу звернувся до росії стосовно надання списків загиблих, поранених внаслідок цього теракту, який було вчинено окупантами, а також щодо повернення тіл загиблих українських захисників. Офіційних відповідей в рамках міжнародного права, Женевської конвенції росіяни досі не надали», – зазначив Юсов.
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Він додав, що наразі є можливість користуватися лише оприлюдненими в інтернеті списками, проте немає підстав їм довіряти, оскільки вони не підтверджені.
“Щодо тіл загиблих – вони також мають бути повернені до України. Аргументація щодо проведення слідства… Якщо це слідство без залучення міжнародних експертів, не в рамках МКС, то про об'єктивне розслідування тут не може йтися. І є питання термінів – чи це не просто затягування часу. Оскільки слідство може тривати місяці або роки. Поки що росія не поводить себе як країна, яка хоче довести свою непричетність до цього злочину”, – констатував він.
Доповнення
За даними ГУР Міноборони, 28 липня на території колишньої виправної колонії в Оленівці на тимчасово окупований території Донецької області, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, стався потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де перебували полонені українці.
Вибухи були в новозбудованому приміщенні для виведених з "Азовсталі" військових. Обладнання будівлі закінчилось 2 дні до цього, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.
За даними Офісу Генпрокурора на 29 липня, загинуло близько 40 осіб, отримали поранення – 130.
СБУ перехопила телефонні розмови, у яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії.
Згодом Україна отримала сигнал, що у рф готові повернути тіла загиблих в Оленівці героїв, але "після закінчення розслідування".
При цьому російські окупанти не пустили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до військовополонених в колонії Оленівки.