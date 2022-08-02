россия до сих пор не предоставила Украине официальные списки погибших украинских защитников в Еленовке - ГУР

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“Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сразу обратился к россии относительно предоставления списков погибших, раненых в результате этого теракта, совершенного оккупантами, а также относительно возвращения тел погибших украинских защитников. Официальные ответы в рамках международного права, Женевской конвенции россияне до сих пор не предоставили», – отметил Юсов.

Детали

Он добавил, что сейчас есть возможность пользоваться только обнародованными в интернете списками, однако нет оснований им доверять, поскольку они не подтверждены.

“В отношении тел погибших – они также должны быть возвращены в Украину. Аргументация по проведению следствия… Если это следствие без привлечения международных экспертов, не в рамках МУС, то об объективном расследовании здесь речь не может идти. И есть вопросы терминов – не просто ли затягивание времени. Поскольку следствие может занять месяцы или годы. Пока что россия не ведет себя как страна, которая хочет доказать свою непричастность к этому преступлению”, – констатировал он.

Дополнение

По данным ГУР Минобороны, 28 июля на территории бывшей исправительной колонии в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области, которая сейчас используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы.

Взрывы были в новом помещении для выведенных из "Азовстали" военных. Оборудование здания закончилось за 2 дня до этого, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

По данным Офиса Генпрокурора на 29 июля, погибло около 40 человек, получили ранения –130.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виноваты в этой трагедии.

Позже Украина получила сигнал, что в рф готовы вернуть тела погибших в Еленовке героев, но "по окончании расследования".

При этом российские оккупанты не пустили представителей Международного комитета Красного Креста к военнопленным в колонии Еленовки.