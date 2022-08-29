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The New York Times

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росія 1 вересня розпочне масштабні військові навчання на Далекому Сході за участі Китаю

Київ • УНН

 • 208383 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. У понеділок росія заявила, що розпочне широкомасштабні військові навчання на Далекому Сході, в яких візьмуть участь сили з Китаю, що свідчить про все тісніші оборонні зв'язки між Москвою та Пекіном на тлі напруженості у відносинах із Заходом через дії кремля в Україні, передає УНН.

росія 1 вересня розпочне масштабні військові навчання на Далекому Сході за участі Китаю

Деталі

У міноборони росії повідомили, що навчання «Схід-2022» пройдуть з 1 по 7 вересня в різних точках Далекого Сходу росії та Японського моря, в них буде задіяно понад 50 тисяч військовослужбовців, понад 5 тисяч одиниць озброєння, у тому числі 140 літаків та 60 бойових кораблів.

Навчання будуть проводитись на семи полігонах, в них будуть задіяні війська з кількох колишніх радянських республік, Китаю, Індії, Лаосу, Монголії, Нікарагуа та Сирії.

У навчаннях поряд з іншими силами візьмуть участь підрозділи повітряно-десантних військ росії, дальні бомбардувальники та військово-транспортні літаки.

Вперше оголосивши про навчання минулого місяця, російські військові наголосили, що вони є частиною запланованої бойової підготовки, яка продовжується, незважаючи на військові дії Москви в Україні.

Контекст

Навчання відображають посилення оборонних зв'язків між Москвою та Пекіном, які зміцнилися з того часу, як 24 лютого росія ввела свої війська в Україну. Китай демонстративно відмовився критикувати дії росії, звинувачуючи США та НАТО у провокації Москви, та розкритикував каральні санкції.

росія, у свою чергу, рішуче підтримала Китай на тлі напруженості у відносинах із США, що виникла після недавнього візиту на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

В останні роки росія та Китай провели ряд спільних військових навчань, у тому числі військово-морські навчання та патрулювання далекими бомбардувальниками над Японським та Східно-Китайським морями.

Хоча Москва та Пекін у минулому відкидали можливість створення військового союзу, путін заявив, що таку перспективу не можна виключати. Він також зазначив, що росія поділилася з Китаєм високочутливими воєнними технологіями, які допомогли значно зміцнити його обороноздатність.

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