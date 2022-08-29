россия 1 сентября начнет масштабные военные учения на Дальнем Востоке при участии Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В понедельник россия заявила, что начнет широкомасштабные военные учения на Дальнем Востоке, в которых примут участие силы из Китая, что свидетельствует о все более тесных оборонных связях между Москвой и Пекином на фоне напряженности в отношениях с Западом из-за действий кремля в Украине, передает УНН.
Детали
В минобороны россии сообщили, что учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября в разных точках Дальнего Востока россии и Японского моря, в них будет задействовано более 50 тысяч военнослужащих, свыше 5 тысяч единиц вооружения, из них 140 самолетов и 60 боевых кораблей.
Обучение будет проводиться на семи полигонах, в них будут задействованы войска из нескольких бывших советских республик, Китая, Индии, Лаоса, Монголии, Никарагуа и Сирии.
В учениях наряду с другими силами примут участие подразделения воздушно-десантных войск россии, дальние бомбардировщики и военно-транспортные самолеты.
Впервые объявив об учении в прошлом месяце, российские военные подчеркнули, что они являются частью запланированной боевой подготовки, которая продолжается, несмотря на военные действия Москвы в Украине.
Контекст
Учения отражают усиление оборонных связей между Москвой и Пекином, которые укрепились с тех пор, как 24 февраля россия ввела свои войска в Украину. Китай демонстративно отказался критиковать действия россии, обвиняя США и НАТО в провокации Москвы, и раскритиковал карательные санкции.
россия, в свою очередь, решительно поддержала Китай на фоне напряженности в отношениях с США, возникшей после недавнего визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
В последние годы россия и Китай провели ряд совместных военных учений, в том числе военно-морские учения и патрулирование далекими бомбардировщиками над Японским и Восточно-Китайским морями.
Хотя Москва и Пекин в прошлом исключали возможность создания военного союза, путин заявил, что такую перспективу нельзя исключать. Он также отметил, что россия поделилась с Китаем высокочувствительными военными технологиями, которые помогли значительно укрепить его обороноспособность.