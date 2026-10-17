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росію запідозрили в онлайн-кампанії впливу перед важливими виборами у США

Київ • УНН

 • 2180 перегляди

Дослідники вказують, що онлайн-операція впливу, що підтримується російським урядом, активізує свої спроби посіяти розкол у Сполучених Штатах перед виборами до Конгресу. X заблокувала 13 тисяч пов’язаних акаунтів.

росію запідозрили в онлайн-кампанії впливу перед важливими виборами у США

Російська онлайн-операція впливу "Двойник" активізувала поширення дописів у соцмережах, які порушують тему підтримки Ізраїлю Сполученими Штатами, щоб посилити розбіжності в американському суспільстві напередодні проміжних виборів до Конгресу. Про це з посиланням на відповідне дослідження повідомило видання The New York Times 16 жовтня, передає УНН.

Деталі

"Менш ніж за три тижні до виборів, які можуть змінити баланс сил у Конгресі, з'являється все більше ознак того, що росія та інші іноземні уряди знову намагаються вплинути на американських виборців. Онлайн-операція впливу, що підтримується російським урядом, активізує свої спроби посіяти розкол у Сполучених Штатах та розпалити напруженість навколо Ізраїлю як політичного клину, згідно з новим дослідженням незалежної компанії, яка відстежує цифрові загрози та іноземні пропагандистські кампанії", - ідеться у публікації NYT під назвою "росія, схоже, активізує зусилля щодо впливу на виборців США".

За даними дослідження компанії Alethea, яка відстежує цифрові загрози та іноземні пропагандистські кампанії, операція "Двойник" (Doppelgänger) поширює в соціальних мережах дописи про нібито ослаблення двопартійної підтримки Ізраїлю в США. Дослідники вважають, що таким чином кампанія намагається посилити політичні суперечки навколо цієї теми.

Як пише видання, операцію пов’язують із російською компанією "Агентство соціального дизайну", яка працює у сфері зв’язків із громадськістю. Проти неї запровадили санкції уряд США та Європейський Союз.

"У середу соціальна мережа X оголосила про блокування 13 000 облікових записів, пов’язаних із трьома окремими операціями впливу, пов’язаними з Іраном, росією та Китаєм. Платформа заявила, що фейкові облікові записи поширили "контент про політику США, спрямований проти кандидатів та публічних діячів усього політичного спектру"", - сказано у публікації.

За словами людей, знайомих з цим питанням, "у четвер представники розвідки США намагалися провести секретний брифінг для деяких державних чиновників щодо загроз, пов'язаних з проміжними виборами". "Однак ця ініціатива натрапила на перешкоду, коли представники розвідки не змогли встановити безпечний віртуальний зв'язок з виборчим персоналом, повідомили джерела. Хоча такі брифінги були звичайною справою в попередні виборчі цикли, четверговий був би першим такого роду за понад два роки", – пише видання.

За наявною інформацією, американський чиновник підтвердив, що через технічну проблему дзвінок довелося перенести. Він висловив сподівання, що брифінг відбудеться наступного тижня. Нинішні та колишні посадовці пояснили, що такі зустрічі зазвичай передбачають надання довідкових матеріалів та інформації про можливі загрози. Вони не призначені для передачі розвідувальних даних, які потребують негайних дій з боку місцевої чи державної влади.

Для впливу на вибору США росія створила найбільше контенту за допомогою ШІ - представник розвідки24.09.24, 15:42 • 14007 переглядiв

Алла Кіосак

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