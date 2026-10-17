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Россию заподозрили в онлайн-кампании влияния перед важными выборами в США

Киев • УНН

 • 7254 просмотра

Исследователи указывают, что поддерживаемая российским правительством онлайн-операция влияния активизирует попытки посеять раскол в Соединённых Штатах перед выборами в Конгресс. X заблокировала 13 тысяч связанных аккаунтов.

Россию заподозрили в онлайн-кампании влияния перед важными выборами в США

Российская онлайн-операция влияния «Двойник» активизировала распространение публикаций в социальных сетях, в которых затрагивается тема поддержки Израиля Соединёнными Штатами, чтобы усилить разногласия в американском обществе накануне промежуточных выборов в Конгресс. Об этом со ссылкой на соответствующее исследование 16 октября сообщило издание The New York Times , передаёт УНН.

Детали

«Менее чем за три недели до выборов, которые могут изменить баланс сил в Конгрессе, появляется всё больше признаков того, что Россия и другие иностранные правительства вновь пытаются повлиять на американских избирателей. Онлайн-операция влияния, поддерживаемая российским правительством, активизирует свои попытки посеять раскол в Соединённых Штатах и разжечь напряжённость вокруг Израиля как политического клина, согласно новому исследованию независимой компании, которая отслеживает цифровые угрозы и иностранные пропагандистские кампании», — говорится в публикации NYT под названием «Россия, похоже, активизирует усилия по влиянию на избирателей США».

Согласно исследованию компании Alethea, которая отслеживает цифровые угрозы и иностранные пропагандистские кампании, операция «Двойник» (Doppelgänger) распространяет в социальных сетях публикации о якобы ослаблении двухпартийной поддержки Израиля в США. Исследователи считают, что таким образом кампания пытается усилить политические споры вокруг этой темы.

Как пишет издание, операцию связывают с российской компанией «Агентство социального дизайна», которая работает в сфере связей с общественностью. Правительство США и Европейский союз ввели против неё санкции.

«В среду социальная сеть X объявила о блокировке 13 000 учётных записей, связанных с тремя отдельными операциями влияния, связанными с Ираном, Россией и Китаем. Платформа заявила, что фейковые аккаунты распространяли „контент о политике США, направленный против кандидатов и публичных деятелей всего политического спектра“», — говорится в публикации.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, «в четверг представители американской разведки пытались провести секретный брифинг для некоторых государственных чиновников по поводу угроз, связанных с промежуточными выборами». «Однако эта инициатива столкнулась с препятствием, когда представители разведки не смогли установить безопасную виртуальную связь с избирательным персоналом, сообщили источники. Хотя такие брифинги были обычным делом в предыдущих избирательных циклах, четверговый стал бы первым в своём роде более чем за два года», — пишет издание.

По имеющейся информации, американский чиновник подтвердил, что из-за технической проблемы звонок пришлось перенести. Он выразил надежду, что брифинг состоится на следующей неделе. Нынешние и бывшие должностные лица пояснили, что такие встречи обычно предусматривают предоставление справочных материалов и информации о возможных угрозах. Они не предназначены для передачи разведывательных данных, требующих немедленных действий со стороны местных или государственных властей.

Для влияния на выбор США россия создала больше всего контента с помощью ИИ - представитель разведки24.09.24, 15:42 • 14007 просмотров

Алла Киосак

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