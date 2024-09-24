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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Для влияния на выбор США россия создала больше всего контента с помощью ИИ - представитель разведки

Для влияния на выбор США россия создала больше всего контента с помощью ИИ - представитель разведки

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 12:42  •  7648 просмотра

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Представитель разведки США заявил, что россия создала больше всего контента с искусственным интеллектом для влияния на президентские выборы. Целью является поддержка Дональда Трампа и очернение Демократической партии.

россия создала больше контента с искусственным интеллектом для влияния на президентские выборы в США, чем любое другое иностранное государство. По словам представителя американской разведки, которого цитирует Reuters, россия действует в рамках своих усилий, направленных на поддержку Дональда Трампа, передает УНН.

Детали

Представитель Офиса директора национальной разведки (ODNI) на условиях анонимности рассказал журналистам, что россия, вероятно, использует искусственный интеллект для влияния на голосование во время выборов президента США, которые состоятся 5 ноября.

По его словам, ИИ-контент, производимый рф, "соответствует более широким усилиям россии, направленным на поддержку кандидатуры бывшего президента (Трампа) и очернение вице-президента (Харрис) и Демократической партии, в том числе с помощью конспирологических нарративов".

Представитель ODNI заявил, что россия создает больше контента с искусственным интеллектом для влияния на предстоящие выборы, чем любая другая страна, но не предоставил объема этого контента. Он сказал, что россия является гораздо более изощренным автором и имеет лучшее понимание того, как работают выборы в США и соответствующие цели.

Отвечая на вопрос, как россия распространяет контент с искусственным интеллектом, чиновник указал на заявление Министерства юстиции от 9 июля о срыве операции, которую якобы поддерживала москва и которая использовала аккаунты в социальных сетях для распространения прокремлевских месседжей в США и других странах. Чиновник напомнил, что "российские агенты влияния" смонтировали видео, в котором женщина утверждала, что она стала жертвой ДТП с участием Харрис, которая якобы покинула место происшествия. Однако, по его словам, видео было постановочным, а не созданным с помощью искусственного интеллекта. На прошлой неделе компания Microsoft (MSFT.O) заявила, что ее исследование показало, что видео было результатом тайной российской дезинформационной операции.

Добавим

По словам чиновника, Китай также использует контент с искусственным интеллектом, пытаясь повлиять на то, как его воспринимают в мире, но не для того, чтобы повлиять на исход выборов в США.

Иранские агенты влияния используют ИИ для создания постов в социальных сетях и "написания неаутентичных новостных статей для веб-сайтов, которые утверждают, что они являются настоящими новостными сайтами", - сказал чиновник.

Контент, созданный иранскими актерами, на английском и испанском языках. По словам чиновника, он был нацелен на американских избирателей "по всему политическому спектру по поляризационным вопросам", таким как Израиль и конфликт в Газе, а также на кандидатов в президенты.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский желает победы демократов на предстоящих выборах президента США. Трамп пообещал достичь мира между Украиной и россией в случае своей победы.

Зеленский надеется, что выборы в США не повлияют на поддержку Украины, но осознает возможные изменения24 сентября 2024, 11:56 • 10674 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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