Для впливу на вибору США росія створила найбільше контенту за допомогою ШІ - представник розвідки

росія створила більше контенту зі штучним інтелектом для впливу на президентські вибори в США, ніж будь-яка інша іноземна держава. За словами представника американської розвідки, якого цитує Reuters, росія діє в рамках своїх зусиль, спрямованих на підтримку Дональда Трампа, передає УНН.

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Представник Офісу директора національної розвідки (ODNI) на умовах анонімності розповів журналістам, що росія, ймовірно, використовує штучний інтелект для впливу на голосування під час виборів президента США, які відбудуться 5 листопада.

За його словами, ШІ-контент, вироблений рф, "відповідає більш широким зусиллям росії, спрямованим на підтримку кандидатури колишнього президента (Трампа) і очорнення віце-президентки (Гарріс) і Демократичної партії, в тому числі за допомогою конспірологічних наративів".

Представник ODNI заявив, що росія створює більше контенту зі штучним інтелектом для впливу на майбутні вибори, ніж будь-яка інша країна, але не надав обсягу цього контенту. Він сказав, що росія є набагато більш витонченим автором і має краще розуміння того, як працюють вибори в США та відповідні цілі.

Відповідаючи на запитання, як росія поширює контент зі штучним інтелектом, чиновник вказав на заяву Міністерства юстиції від 9 липня про зрив операції, яку нібито підтримувала москва і яка використовувала акаунти в соціальних мережах для поширення прокремлівських меседжів у США та інших країнах. Чиновник нагадав, що "російські агенти впливу" змонтували відео, в якому жінка стверджувала, що вона стала жертвою ДТП за участю Гарріс, яка нібито залишила місце події. Однак, за його словами, відео було постановочним, а не створеним за допомогою штучного інтелекту. Минулого тижня компанія Microsoft (MSFT.O) заявила, що її дослідження показало, що відео було результатом таємної російської дезінформаційної операції.

Додамо

За словами чиновника, Китай також використовує контент зі штучним інтелектом, намагаючись вплинути на те, як його сприймають у світі, але не для того, щоб вплинути на результат виборів у США.

Іранські агенти впливу використовують ШІ для створення постів у соціальних мережах і "написання неавтентичних новинних статей для веб-сайтів, які стверджують, що вони є справжніми новинними сайтами", - сказав чиновник.

Контент, створений іранськими акторами, англійською та іспанською мовами. За словами чиновника, він був націлений на американських виборців "по всьому політичному спектру з поляризаційних питань", таких як Ізраїль і конфлікт у Газі, а також на кандидатів у президенти.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський бажає перемоги демократів на майбутніх виборах президента США. Трамп пообіцяв досягти миру між Україною та росією у разі своєї перемоги.

Зеленський сподівається, що вибори в США не вплинуть на підтримку України, але усвідомлює можливі зміни