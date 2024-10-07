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Російський удар пошкодив чергове судно з продовольством на Одещині, екіпаж з іноземців не постраждав - Мінрозвитку

Російський удар пошкодив чергове судно з продовольством на Одещині, екіпаж з іноземців не постраждав - Мінрозвитку

Київ • УНН

 • 13740 перегляди

Російський ракетний обстріл пошкодив чергове судно з вантажем продовольства в порту "Південний". Екіпаж з 15 осіб не постраждав, але атака загрожує продовольчій безпеці.

Російський ракетний обстріл пошкодив чергове судно з вантажем продовольства в порту "Південний", що на Одещині, екіпаж з 15 іноземців не постраждав, повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України, пише УНН.

Удар по продовольчій безпеці: російський ракетний обстріл пошкодив чергове судно з вантажем продовольства в порту Південний 

- повідомили в Мінрозвитку.

Деталі

"Російські терористи продовжують завдавати ударів по українській інфраструктурі, зокрема по портах, які задіяні в гарантуванні продовольчої безпеки Європи та інших частин світу. Так, у ніч на 6 жовтня росія пошкодила цивільне судно "PARESA" під прапором Сент-Кітс і Невіс, що було завантажене зерном кукурудзи для експорту. Це сталось біля одного з причалів в морському порту "Південний". На щастя, ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав. Всього на судно було завантажено близько 6 тисяч тонн української кукурудзи. Це абсолютно цивільний вантаж", - розповіли у Мінрозвитку.

"Загалом, це вже 20-те цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак. Кілька тижнів тому країна-терорист вдарила по судну, що везло пшеницю в Єгипет. Це ніщо інше, як спроби росії вплинути на успішну роботу Українського морського продовольчого коридору та поставити під загрозу світову продовольчу безпеку", - сказав віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба

"Країною-терористом традиційно було заявлено про знищення нібито військового вантажу, що не відповідає дійсності", - вказали у міністерстві.

При цьому, як зазначається, навіть попри систематичні російські обстріли й удари, Упраїнський морський продовольчий коридор продовжує цілодобову роботу. "За понад рік вдалося експортувати вже понад 70 млн тонн вантажів, а це більше 2500 суден, які вийшли з українських портів до країн Африки, Азії та Європи", - зазначили у Мінрозвитку.

"Україна залишається гарантом продовольчої, а отже, і соціальної безпеки для багатьох країн світу. Завдяки гуманітарним ініціативам нашої держави, мільйони людей отримують необхідне продовольство", - наголосили у Мінрозвитку.

Нічний удар рф по Одещині: пошкоджено судно та газопровід, відкрито кримінальне провадження06.10.24, 15:41 • 19658 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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