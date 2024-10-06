Нічний удар рф по Одещині: пошкоджено судно та газопровід, відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
Внаслідок атаки РФ на Одесу пошкоджено цивільне судно, склади, автомобілі та газопровід. Постраждав 59-річний охоронець, його госпіталізовано. Розпочато розслідування за фактом порушення законів війни.
Внаслідок нічного удару рф по Одещині - пошкоджено цивільне судно, склади та газопровід. Окрім того, одна людина отримала поранення. Про це заявили в Офісі генпрокурора, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, у ніч на 6 жовтня 2024 року рф здійснила повітряну атаку на Одесу та область. Попередньо, удари були завдані безпілотними літальними апаратами та балістичною ракетою "Іскандер-М".
Внаслідок дронової атаки пошкоджено складські будівлі, автомобілі та газопровід. Постраждав 59-річний охоронець одного зі складів. Його госпіталізовано.
Через ракетну атаку ворога по портовій інфраструктурі пошкоджено суховантажне цивільне судно. (...) За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)
Нагадаємо
Рятувальники заявили, що внаслідок нічного удару рф по Одесі - сталась пожежа на площі 100 м². Постраждали складські приміщення на площі 100 м², а також вантажні автомобілі