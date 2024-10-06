Пошкоджено суховантажне судно, цивільна інфраструктура: зс рф вдарили по Одещині "шахедами" та балістикою
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по Одесі дронами та балістичними ракетами. Пошкоджено суховантажне судно, складські приміщення та вантажівки, виникли пожежі, є поранений.
Внаслідок атаки армії рф, у Одесі сталося на площі 100 м², поранено людину. Також через дії загарбників у Одесі пошкоджено цивільноме судно.
Передає УНН із посиланням на ДСНС та ОВА Одеської області.
Ударними безпілотники та пуски балістичних ракет були здійснені російськими терористами по Одеській області.
За даними ОВА внаслідок атаки зс рф, постраждали складські приміщення на площі 100 м², а також вантажні автомобілі. Виникли пожежі.
Для ліквідації залучалось 47 рятувальників та 12 одиниць техніки, а також від Асоціації добровільних пожежних України - 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.
Ворог також наніс ракетний удар по цивільному судну в Одесі, повідомляється про пошкодження.
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