Повреждено сухогрузное судно, гражданская инфраструктура: ВС РФ ударили по Одесской области «шахедами» и баллистикой
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по Одессе дронами и баллистическими ракетами. Повреждены сухогрузное судно, складские помещения и грузовики, возникли пожары, есть раненый.
В результате атаки армии рф, в Одессе произошло на площади 100 м², ранен человек. Также из-за действий захватчиков в Одессе повреждено гражданское судно.
Передает УНН со ссылкой на ГСЧС и ОВА Одесской области.
Ударными беспилотники и пуски баллистических ракет были осуществлены российскими террористами по Одесской области.
По данным ОВА в результате атаки сс рф, пострадали складские помещения на площади 100 м², а также грузовые автомобили. Возникли пожары.
Для ликвидации привлекалось 47 спасателей и 12 единиц техники, а также от Ассоциации добровольных пожарных Украины - 1 единица техники и 3 человека личного состава.
Враг также нанес ракетный удар по гражданскому судну в Одессе, сообщается о повреждениях.
Напомним,
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