Повреждено сухогрузное судно, гражданская инфраструктура: ВС РФ ударили по Одесской области «шахедами» и баллистикой

В результате атаки армии рф, в Одессе произошло на площади 100 м², ранен человек. Также из-за действий захватчиков в Одессе повреждено гражданское судно.

Передает УНН со ссылкой на ГСЧС и ОВА Одесской области.

Ударными беспилотники и пуски баллистических ракет были осуществлены российскими террористами по Одесской области.

По данным ОВА в результате атаки сс рф, пострадали складские помещения на площади 100 м², а также грузовые автомобили. Возникли пожары.

Для ликвидации привлекалось 47 спасателей и 12 единиц техники, а также от Ассоциации добровольных пожарных Украины - 1 единица техники и 3 человека личного состава.

Враг также нанес ракетный удар по гражданскому судну в Одессе, сообщается о повреждениях.

Напомним,

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