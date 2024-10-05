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Ворожий дрон атакував "швидку" на Херсонщині: ще двом працівникам знадобилась меддопомога

Ворожий дрон атакував "швидку" на Херсонщині: ще двом працівникам знадобилась меддопомога

Київ • УНН

 • 26876 перегляди

Внаслідок атаки російського безпілотника на Херсонщині постраждали чотири працівники швидкої допомоги. Двоє отримали тяжкі поранення, ще двоє - вибухові травми та контузії середньої тяжкості.

У результаті атаки ворожого дрону на Херсонщині, ще двом працівникам знадобилась меддопомога. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.

Ще двом працівникам "швидкої", котрі потрапили під удар ворожого БпЛА у Велентенському, знадобилась меддопомога,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Вибухові травми та контузії дістали 50-річний фельдшер та 63-річний водій. Обидва чоловіки - у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо

У Велентенському на Херсонщині внаслідок атаки російського безпілотника постраждали 49-річна жінка та 60-річний водій швидкої допомоги. Обидва потерпілі отримали тяжкі поранення та були госпіталізовані.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
khersonХерсон

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