Ворожий дрон атакував "швидку" на Херсонщині: ще двом працівникам знадобилась меддопомога
Київ • УНН
Внаслідок атаки російського безпілотника на Херсонщині постраждали чотири працівники швидкої допомоги. Двоє отримали тяжкі поранення, ще двоє - вибухові травми та контузії середньої тяжкості.
У результаті атаки ворожого дрону на Херсонщині, ще двом працівникам знадобилась меддопомога. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.
Ще двом працівникам "швидкої", котрі потрапили під удар ворожого БпЛА у Велентенському, знадобилась меддопомога,
Деталі
Вибухові травми та контузії дістали 50-річний фельдшер та 63-річний водій. Обидва чоловіки - у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо
У Велентенському на Херсонщині внаслідок атаки російського безпілотника постраждали 49-річна жінка та 60-річний водій швидкої допомоги. Обидва потерпілі отримали тяжкі поранення та були госпіталізовані.