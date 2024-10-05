Вражеский дрон атаковал "скорую" на Херсонщине: еще двум работникам понадобилась медпомощь

В результате атаки вражеского дрона на Херсонщине, еще двум работникам понадобилась медпомощь. Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.

Еще двум работникам "скорой", которые попали под удар вражеского БпЛА в Велентенском, понадобилась медпомощь, - говорится в сообщении.

Детали

Взрывные травмы и контузии получили 50-летний фельдшер и 63-летний водитель. Оба мужчины - в состоянии средней тяжести.

Напомним

В Велентенском на Херсонщине в результате атаки российского беспилотника пострадали 49-летняя женщина и 60-летний водитель скорой помощи. Оба пострадавших получили тяжелые ранения и были госпитализированы.