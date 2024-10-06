Ночной удар рф по Одесской области: повреждено судно и газопровод, открыто уголовное производство

В результате ночного удара рф по Одесской области - повреждено гражданское судно, склады и газопровод. Кроме того, один человек получил ранения. Об этом заявили в Офисе генпрокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в ночь на 6 октября 2024 года РФ осуществила воздушную атаку на Одессу и область. Предварительно, удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами и баллистической ракетой «Искандер-М».

В результате дроновой атаки повреждены складские здания, автомобили и газопровод. Пострадал 59-летний охранник одного из складов. Он госпитализирован.

Из-за ракетной атаки врага по портовой инфраструктуре повреждено сухогрузное гражданское судно. (...) Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - резюмировали в Офисе генпрокурора.

Напомним,

Спасатели заявили, что в результате ночного удара рф по Одессе - произошел пожар на площади 100 м². Пострадали складские помещения на площади 100 м², а также грузовые автомобили