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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский удар повредил очередное судно с продовольствием в Одесской области, экипаж из иностранцев не пострадал - Минразвития

Российский удар повредил очередное судно с продовольствием в Одесской области, экипаж из иностранцев не пострадал - Минразвития

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 10:37  •  2117 просмотра

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Российский ракетный обстрел повредил очередное судно с грузом продовольствия в порту "Южный". Экипаж из 15 человек не пострадал, но атака угрожает продовольственной безопасности.

Российский ракетный обстрел повредил очередное судно с грузом продовольствия в порту "Южный" в Одесской области, экипаж из 15 иностранцев не пострадал, сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины, пишет УНН.

Удар по продовольственной безопасности: российский ракетный обстрел повредил очередное судно с грузом продовольствия в порту Южный 

- сообщили в Минразвития.

Детали

"Российские террористы продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре, в частности по портам, которые задействованы в обеспечении продовольственной безопасности Европы и других частей мира. Так, в ночь на 6 октября россия повредила гражданское судно "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис, которое было загружено зерном кукурузы для экспорта. Это произошло возле одного из причалов в морском порту "Южный". К счастью, никто из 15 членов экипажа, граждан Египта и Сирии, не пострадал. Всего на судно было загружено около 6 тысяч тонн украинской кукурузы. Это абсолютно гражданский груз", - рассказали в Минразвития.

"В целом, это уже 20-е гражданское судно, получившее повреждения в результате российских атак. Несколько недель назад страна-террорист ударила по судну, которое везло пшеницу в Египет. Это ничто иное, как попытки россии повлиять на успешную работу Украинского морского продовольственного коридора и поставить под угрозу мировую продовольственную безопасность", - сказал вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

"Страной-террористом традиционно было заявлено об уничтожении якобы военного груза, что не соответствует действительности", - указали в министерстве.

При этом, как отмечается, даже несмотря на систематические российские обстрелы и удары, Упраинский морской продовольственный коридор продолжает круглосуточную работу. "За более чем год удалось экспортировать уже более 70 млн тонн грузов, а это более 2500 судов, которые вышли из украинских портов в страны Африки, Азии и Европы", - отметили в Минразвития.

"Украина остается гарантом продовольственной, а следовательно, и социальной безопасности для многих стран мира. Благодаря гуманитарным инициативам нашего государства, миллионы людей получают необходимое продовольствие", - отметили в Минразвития.

Ночной удар рф по Одесской области: повреждено судно и газопровод, открыто уголовное производство6 октября 2024, 12:41 • 17978 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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