російський ОПК здатен виробляти понад 100 бойових танків щомісяця - ISW
Київ • УНН
російська оборонна промисловість може виробляти понад 100 основних бойових танків на місяць, що дозволяє їй замінити втрати і підтримувати темпи бойових дій в Україні.
Російський військово-промисловий комплекс може випускати щонайменше 100 основних бойових танків щомісяця. Це дає змогу збройним силам рф компенсувати втрати на полі бою та підтримувати темп війни. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує УНН.
Деталі
За даними Міноборони Британії, російська оборонно-промислова база може виробляти щонайменше 100 основних бойових танків щомісяця і, таким чином, здатна замінити втрати на полі бою, що дозволить російським військам зберегти нинішній темп бойових дій "в осяжному майбутньому".
Єдиний російський виробник танків "Уралвагонзавод", за повідомленнями, виробляв 20 танків щомісяця станом на березень 2023 рік.
Заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв тоді заявляв, що російський ОПК може виробляти 1500 основних бойових танків у 2023 році, тобто в середньому 125 танків на місяць.
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