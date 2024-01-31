російський ОПК здатен виробляти понад 100 бойових танків щомісяця - ISW

ukenru
29 березня, 19:41 • 44830 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 99731 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 116767 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 118281 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 234156 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157274 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147883 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133528 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121746 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112899 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.3 м/с
84 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 32269 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 33568 перегляди
Армія рф завдала низку ударів по Харкову, є постраждалі - ОВА

Армія рф завдала низку ударів по Харкову, є постраждалі - ОВА

29 березня, 19:21 • 26439 перегляди
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 32174 перегляди
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 24832 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 234155 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386137 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441173 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449518 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358915 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 116767 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130879 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125064 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99077 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108086 перегляди
Актуальне
російський ОПК здатен виробляти понад 100 бойових танків щомісяця - ISW

російський ОПК здатен виробляти понад 100 бойових танків щомісяця - ISW

Київ • УНН

 • 23796 перегляди

російська оборонна промисловість може виробляти понад 100 основних бойових танків на місяць, що дозволяє їй замінити втрати і підтримувати темпи бойових дій в Україні.

Російський військово-промисловий комплекс може випускати щонайменше 100 основних бойових танків щомісяця. Це дає змогу збройним силам рф компенсувати втрати на полі бою та підтримувати темп війни. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує УНН

Деталі

За даними Міноборони Британії, російська оборонно-промислова база може виробляти щонайменше 100 основних бойових танків щомісяця і, таким чином, здатна замінити втрати на полі бою, що дозволить російським військам зберегти нинішній темп бойових дій "в осяжному майбутньому". 

Єдиний російський виробник танків "Уралвагонзавод", за повідомленнями, виробляв 20 танків щомісяця станом на березень 2023 рік. 

Заступник голови ради безпеки росії дмитро медведєв тоді заявляв, що російський ОПК може виробляти 1500 основних бойових танків у 2023 році, тобто в середньому 125 танків на місяць. 

Завдяки співпраці КНДІСЕ та іноземних журналістів у Нідерландах арештували трьох людей, які постачали в рф товари в обхід санкцій - Рувін30.01.24, 11:57 • 24352 перегляди

Міністерство оборони росії заявило 30 січня, що російське підприємство ОПК "Новатор" виконало державне оборонне замовлення на крилаті ракети "Калібр" і балістичні ракети "Іскандер" у 2023 році. Генеральний директор "Новатора" фарід абдрахманов доповів міністру оборони росії сергію шойгу, що "Новатор" виконав державне оборонне замовлення на "Калібри" та "Іскандери" у 2023 році, перейшовши на цілодобове виробництво та створивши тризмінний графік роботи на всіх своїх заводах.

 За словами абдрахманова, "Новатор" вже виконав 17% державного оборонного замовлення на 2024 рік. 

Пхеньян має серйозні ресурси: Буданов про співпрацю росії з КНДР30.01.24, 22:14 • 55364 перегляди

Заступник начальника Головного управління військової розвідки України Вадим Скібіцький заявляв 15 січня, що російські війська не включали крилаті ракети "Калібр" у серії своїх ударів по Україні з середини вересня 2023 року, ймовірно, в рамках зусиль зі створення ракетного резерву, і що росія, ймовірно, має труднощі з виробництвом крилатих ракет "Калібр", оскільки вони вимагають багато іноземних компонентів, заблокованих міжнародними санкціями. 

Британська розвідка: російська авіація дедалі частіше бомбить свої міста30.01.24, 14:29 • 30428 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,097.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,834.28