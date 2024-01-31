российский ОПК способен производить более 100 боевых танков ежемесячно - ISW

Российский военно-промышленный комплекс может выпускать не менее 100 основных боевых танков ежемесячно. Это позволяет вооруженным силам рф компенсировать потери на поле боя и поддерживать темп войны. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), информирует УНН.

Детали

По данным Минобороны Британии, российская оборонно-промышленная база может производить не менее 100 основных боевых танков ежемесячно и, таким образом, способна заменить потери на поле боя, что позволит российским войскам сохранить нынешний темп боевых действий "в обозримом будущем".

Единственный российский производитель танков "Уралвагонзавод", по сообщениям, производил 20 танков ежемесячно по состоянию на март 2023 года.

Заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев тогда заявлял, что российский ОПК может производить 1500 основных боевых танков в 2023 году, то есть в среднем 125 танков в месяц.

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Министерство обороны россии заявило 30 января, что российское предприятие ОПК "Новатор" выполнило государственный оборонный заказ на крылатые ракеты "Калибр" и баллистические ракеты "Искандер" в 2023 году. Генеральный директор "Новатора" фарид абдрахманов доложил министру обороны россии сергею шойгу, что "Новатор" выполнил государственный оборонный заказ на "Калибры" и "Искандеры" в 2023 году, перейдя на круглосуточное производство и создав трехсменный график работы на всех своих заводах.

По словам абдрахманова, "Новатор" уже выполнил 17% государственного оборонного заказа на 2024 год.

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Заместитель начальника Главного управления военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявлял 15 января, что российские войска не включали крылатые ракеты "Калибр" в серии своих ударов по Украине с середины сентября 2023 года, вероятно, в рамках усилий по созданию ракетного резерва, и что россия, вероятно, испытывает трудности с производством крылатых ракет "Калибр", поскольку они требуют много иностранных компонентов, заблокированных международными санкциями.

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