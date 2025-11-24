Російський дрон вбив працівницю селищної ради на Херсонщині
Київ • УНН
У Нововоронцовці внаслідок російського дронового удару загинула 62-річна працівниця селищної ради. Ще одна жінка, 61 рік, отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги.
У Херсонській області внаслідок атаки рф дроном у Нововоронцовці загинула працівниця селищної ради, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
Близько 11:00 через російський дроновий удар по адмінбудівлі у Нововоронцовці загинула працівниця селищної ради. Медики до останнього боролися за життя 62-річної жінки, але поранення виявилися смертельними. Мої співчуття рідним і близьким
Також, за його даними, нині у лікарні перебуває 61-річна місцева жителька, яка дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Вона отримує всю необхідну меддопомогу.
Як уточнили у Херсонській обласній прокуратурі, за попередніми даними слідства, російські війська атакували село Нововоронцовка Бериславського району дроном 24 листопада близько 11:00.
Доповнюється...