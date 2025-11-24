Российский дрон убил сотрудницу поселкового совета на Херсонщине

В Херсонской области в результате атаки РФ дроном в Нововоронцовке погибла сотрудница поселкового совета, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Около 11:00 из-за российского дронового удара по админзданию в Нововоронцовке погибла сотрудница поселкового совета. Медики до последнего боролись за жизнь 62-летней женщины, но ранения оказались смертельными. Мои соболезнования родным и близким