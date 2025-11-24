Российский дрон убил сотрудницу поселкового совета на Херсонщине
Киев • УНН
В Нововоронцовке в результате российского дронового удара погибла 62-летняя сотрудница поселкового совета. Еще одна женщина, 61 год, получила взрывную травму и осколочное ранение ноги.
В Херсонской области в результате атаки РФ дроном в Нововоронцовке погибла сотрудница поселкового совета, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Около 11:00 из-за российского дронового удара по админзданию в Нововоронцовке погибла сотрудница поселкового совета. Медики до последнего боролись за жизнь 62-летней женщины, но ранения оказались смертельными. Мои соболезнования родным и близким
Также, по его данным, сейчас в больнице находится 61-летняя местная жительница, получившая взрывную травму и осколочное ранение ноги. Она получает всю необходимую медпомощь.
Как уточнили в Херсонской областной прокуратуре, по предварительным данным следствия, российские войска атаковали село Нововоронцовка Бериславского района дроном 24 ноября около 11:00.
Дополняется...