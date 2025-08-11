Російський добровольчий корпус відзначає триріччя створення
Київ • УНН
Російський добровольчий корпус (РДК) відзначає три роки з дня створення. Бійці РДК воюють у складі Сил оборони України та беруть участь у ключових операціях.
Російські добровольці, які воюють у складі Сил оборони України, відзначають річницю створення бойового підрозділу. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України (ГУР), інформує УНН.
Деталі
Так, три роки тому, 11 серпня 2022 року, був створений "Російський добровольчий корпус" (РДК) - бойовий підрозділ у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР. Нині у лавах РДК воюють громадяни росії, які обрали боротьбу з путінським злочинним режимом справою життя.
За час війни бійці РДК своєю звитягою в боях з російськими окупантами здобули належну бойову славу підрозділу - коли у справі російські добровольці-штурмовики, довкола горить усе рашистське
Вказується, що бійці РДК зіграли одну з ключових ролей під час перенесення війни на територію держави-агресора, реалізували низку важливих таємних операцій, на вістрі атак воювали на різних ділянках фронту - Донбас, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, зокрема Вовчанський агрегатний завод.
Пліч-о-пліч з воїнами Сил безпеки та оборони України російські добровольці демонструють справжній дієвий і правильний метод боротьби з рашизмом - зі зброєю в руках
Там вшанували пам'ять бійців РДК, які полягли за свободу в бою.
"Вічна слава і пам’ять! Честь і повага усім, хто нині продовжує боротьбу Головні битви - попереду!", - додали в ГУР.
Нагадаємо
У липні бійці підрозділу ГУР "Легіон "Свобода росії"" взяли в полон нігерійця Кехінде Олувагбемілеке на Запорізькому напрямку. Він був студентом московської вищої школи економіки та воював у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку ЗС рф.
Буданов для The Washington Post: про атаки РДК й удари дронів в росії та про своє ставлення до Трампа18.04.24, 00:18 • 25695 переглядiв