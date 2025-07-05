Бійці підрозділу ЛСР взяли в полон нігерійця, який воював на боці окупантів

$41.720.00
49.180.00
ukenru
Питання України й відсутність путіна: 6-7 липня відбудеться Саміт БРІКС в Бразилії
Ексклюзив
12:33 • 2880 перегляди
Питання України й відсутність путіна: 6-7 липня відбудеться Саміт БРІКС в Бразилії
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 77110 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 144995 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:00 • 77385 перегляди
У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах
4 липня, 10:29 • 88520 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
4 липня, 05:57 • 114298 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 190003 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Ексклюзив
3 липня, 14:02 • 196197 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
Ексклюзив
3 липня, 09:27 • 171645 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
3 липня, 08:45 • 168580 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.9м/с
33%
752мм
Популярнi новини
Дніпропетровщина під ударом: 4 постраждалих, зруйновані будинки 5 липня, 05:04 • 5461 перегляди
Херсонщина: рф атакувала десятки населених пунктів, пошкоджено будинки, газопровід5 липня, 05:41 • 9309 перегляди
Суд вкотре не дозволив детективу НАБУ закрити справу про організацію фіктивних відряджень Шабуніна до НАЗК - ветеран5 липня, 06:29 • 8369 перегляди
Київщина зазнала нічної атаки рф дронами: що відомо5 липня, 06:38 • 8048 перегляди
BlackRock зупинила переговори щодо фонду для відновлення України після перемоги Трампа на виборах - Bloomberg11:36 • 4674 перегляди
Публікації
Сезон кавунів: коли ягоди стають безпечними та максимально корисними
Ексклюзив
5 липня, 07:00 • 4013 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 77112 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 144997 перегляди
Техніка між трьома світами: як радянські ГОСТи, українські ДСТУ та стандарти НАТО впливають на модернізацію оборонного сектору4 липня, 13:48 • 94522 перегляди
Імітація реформи та затягування: чому ціни на ліки в Україні досі не знизились4 липня, 13:18 • 98789 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Синєгубов Олег Васильович
Рафаель Гроссі
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Пентагон
Кривий Ріг
Реклама
УНН Lite
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт08:59 • 3152 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 131935 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 162500 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 136986 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 137748 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot

Бійці підрозділу ЛСР взяли в полон нігерійця, який воював на боці окупантів

Київ • УНН

 • 571 перегляди

Бійці підрозділу ГУР "Легіон "Свобода росії"" взяли в полон нігерійця Кехінде Олувагбемілеке на Запорізькому напрямку. Він був студентом московської вищої школи економіки та воював у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку ЗС рф.

Бійці підрозділу ЛСР взяли в полон нігерійця, який воював на боці окупантів

Під час штурмових дій на Запорізькому напрямку бійці підрозділу ГУР "Легіон "Свобода Росії"" взяли в полон нігерійця Кехінде Олувагбемілеке. Про це повідомляє пресслужба ГУР, передає УНН.

Під час штурмових дій на Запорізькому напрямку бійці підрозділу ГУР "Легіон "Свобода Росії"" взяли в полон іноземця Кехінде Олувагбемілеке. Кехінде був студентом московської вищої школи економіки, якого втягнули у війну під приводом "швидкого заробітку" та "безпечної служби". Проходив службу в складі 503-го гвардійського мотострілецького полку зс рф. Московити обіцяли йому "легку прогулянку" та підтримку в закріпленні на позиціях, а натомість кинули в "м’ясний штурм

- повідомили в ГУР.

Чоловік на відео розповів, що має російський паспорт, який йому дали для "вступу на "сво", адже до цього він сидів у російській в'язниці, звідки і потрапив на війну.

Він розповів, що бачив у російській армії китайців, африканців, зокрема з Нігерії, Гани, Камеруну.

Нагадаємо

Військові ЗСУ на Сіверському напрямку взяли в полон двох громадян Камеруну, які воювали проти України на боці рф.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Гана
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Нігерія
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9