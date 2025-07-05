Бійці підрозділу ЛСР взяли в полон нігерійця, який воював на боці окупантів

Під час штурмових дій на Запорізькому напрямку бійці підрозділу ГУР "Легіон "Свобода Росії"" взяли в полон нігерійця Кехінде Олувагбемілеке. Про це повідомляє пресслужба ГУР, передає УНН.

Під час штурмових дій на Запорізькому напрямку бійці підрозділу ГУР "Легіон "Свобода Росії"" взяли в полон іноземця Кехінде Олувагбемілеке. Кехінде був студентом московської вищої школи економіки, якого втягнули у війну під приводом "швидкого заробітку" та "безпечної служби". Проходив службу в складі 503-го гвардійського мотострілецького полку зс рф. Московити обіцяли йому "легку прогулянку" та підтримку в закріпленні на позиціях, а натомість кинули в "м’ясний штурм - повідомили в ГУР.

Чоловік на відео розповів, що має російський паспорт, який йому дали для "вступу на "сво", адже до цього він сидів у російській в'язниці, звідки і потрапив на війну.

Він розповів, що бачив у російській армії китайців, африканців, зокрема з Нігерії, Гани, Камеруну.

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