Українські військові захопили у полон камерунців, які "лікували зуби" в росії
Київ • УНН
Військові ЗСУ на Сіверському напрямку взяли в полон двох громадян Камеруну. Вони воювали на боці РФ, підписавши контракт за 1,1 млн рублів, хоча їхали "робити шампунь та лікувати зуби".
Військові ЗСУ на Сіверському напрямку взяли в полон двох громадян Камеруну, які воювали проти України на боці рф. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення 20-го окремого полку безпілотних систем у Facebook.
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Зазначається, що мешканці центральноафриканської країни переконують, що прямували до росії робити шампунь та лікувати зуби, але в аеропорту російської столиці їх зустріли "не як рятівників від жиру та лупи, а як дешевих замінників бойових ваньок".
Герої нашого відео Метугена Уна-на Жан Пафе та Анатоль Франк розуміли, що їх одягають у болотну форму не для саджання ріпи, але обоє підписали контракт, за що їм пообіцяли 1 млн 100 тис рублів. Це значно менше, ніж режим пропонує власним громадянам, однак для Камеруну - пристойні гроші
Вказується, що африканців узяли в полон бійці батальйону К-2 спільно зі 118 бригадою тероборони та двома іншими батальйонами 54 ОМБр - першим стрілецьким та першим механізованим.
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Шрі-ланкійці, які воюють в українській війні на стороні росії, намагаються повернутися додому та заявляють, що їх ошукали.
Українські бійці взяли в полон громадянина Узбекистану, який воював на боці російських окупантів13.05.25, 13:52 • 2876 переглядiв