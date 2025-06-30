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Українські військові захопили у полон камерунців, які "лікували зуби" в росії

Київ • УНН

 • 1802 перегляди

Військові ЗСУ на Сіверському напрямку взяли в полон двох громадян Камеруну. Вони воювали на боці РФ, підписавши контракт за 1,1 млн рублів, хоча їхали "робити шампунь та лікувати зуби".

Українські військові захопили у полон камерунців, які "лікували зуби" в росії

Військові ЗСУ на Сіверському напрямку взяли в полон двох громадян Камеруну, які воювали проти України на боці рф. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення 20-го окремого полку безпілотних систем у Facebook.

Деталі

Зазначається, що мешканці центральноафриканської країни переконують, що прямували до росії робити шампунь та лікувати зуби, але в аеропорту російської столиці їх зустріли "не як рятівників від жиру та лупи, а як дешевих замінників бойових ваньок".

Герої нашого відео Метугена Уна-на Жан Пафе та Анатоль Франк розуміли, що їх одягають у болотну форму не для саджання ріпи, але обоє підписали контракт, за що їм пообіцяли 1 млн 100 тис рублів. Це значно менше, ніж режим пропонує власним громадянам, однак для Камеруну - пристойні гроші

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що африканців узяли в полон бійці батальйону К-2 спільно зі 118 бригадою тероборони та двома іншими батальйонами 54 ОМБр - першим стрілецьким та першим механізованим.

Нагадаємо

Шрі-ланкійці, які воюють в українській війні на стороні росії, намагаються повернутися додому та заявляють, що їх ошукали.

Українські бійці взяли в полон громадянина Узбекистану, який воював на боці російських окупантів13.05.25, 13:52 • 2876 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
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