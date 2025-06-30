Военные ВСУ на Северском направлении взяли в плен двух граждан Камеруна, воевавших против Украины на стороне РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение 20-го отдельного полка беспилотных систем в Facebook.

Детали

Отмечается, что жители центральноафриканской страны уверяют, что направлялись в Россию делать шампунь и лечить зубы, но в аэропорту российской столицы их встретили «не как спасителей от жира и перхоти, а как дешевых заменителей боевых ванек».

Герои нашего видео Метугена Уна-на Жан Пафе и Анатоль Франк понимали, что их одевают в болотную форму не для посадки репы, но оба подписали контракт, за что им пообещали 1 млн 100 тыс. рублей. Это значительно меньше, чем режим предлагает собственным гражданам, однако для Камеруна – приличные деньги — говорится в сообщении.

Указывается, что африканцев взяли в плен бойцы батальона К-2 совместно со 118-й бригадой теробороны и двумя другими батальонами 54 ОМБр – первым стрелковым и первым механизированным.

Напомним

Шри-ланкийцы, которые воюют в украинской войне на стороне России, пытаются вернуться домой и заявляют, что их обманули.

Украинские бойцы взяли в плен гражданина Узбекистана, который воевал на стороне российских оккупантов