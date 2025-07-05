Во время штурмовых действий на Запорожском направлении бойцы подразделения ГУР "Легион "Свобода России"" взяли в плен нигерийца Кехинде Олувагбемилеке. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает УНН.

Во время штурмовых действий на Запорожском направлении бойцы подразделения ГУР "Легион "Свобода России"" взяли в плен иностранца Кехинде Олувагбемилеке. Кехинде был студентом московской высшей школы экономики, которого втянули в войну под предлогом "быстрого заработка" и "безопасной службы". Проходил службу в составе 503-го гвардейского мотострелкового полка вс рф. Московиты обещали ему "легкую прогулку" и поддержку в закреплении на позициях, а вместо этого бросили в "мясной штурм - сообщили в ГУР.

Мужчина на видео рассказал, что имеет российский паспорт, который ему дали для "вступления на "сво", ведь до этого он сидел в российской тюрьме, откуда и попал на войну.

Он рассказал, что видел в российской армии китайцев, африканцев, в частности из Нигерии, Ганы, Камеруна.

Напомним

Военные ВСУ на Северском направлении взяли в плен двух граждан Камеруна, которые воевали против Украины на стороне рф.