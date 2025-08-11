Русский добровольческий корпус отмечает трехлетие создания

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
16:37 • 44750 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 87506 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 142650 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 116000 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 84623 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 129358 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 128784 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 106557 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 73854 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 126485 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.5м/с
64%
754мм
Популярные новости
Уникальный дрон с ИИ для поражения целей на 50+ км: Федоров показал, как работает разработка "Тройки"Video11 августа, 11:33 • 91317 просмотра
На севере Силы обороны переходят к контратакующим действиям - офицер ВСУ11 августа, 13:15 • 10875 просмотра
Трамп заявил, что в эту пятницу едет к Путину в Россию15:45 • 11315 просмотра
Взаимное признание и без силовых операций: Армения и Азербайджан обнародовали текст мирного соглашенияPhoto16:15 • 13065 просмотра
Харьков атаковал вражеский дрон "Молния"16:43 • 7274 просмотра
публикации
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
16:37 • 44737 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 87487 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 142631 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 117317 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 126074 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Кайя Каллас
Ильхам Алиев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto19:18 • 6764 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 142631 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 114828 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 229957 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 375521 просмотра
Актуальное
Хранитель
Instagram
Forbes
Financial Times
Пистолет

Русский добровольческий корпус отмечает трехлетие создания

Киев • УНН

 • 854 просмотра

Русский добровольческий корпус (РДК) отмечает три года со дня создания. Бойцы РДК воюют в составе Сил обороны Украины и участвуют в ключевых операциях.

Русский добровольческий корпус отмечает трехлетие создания

Российские добровольцы, воюющие в составе Сил обороны Украины, отмечают годовщину создания боевого подразделения. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины (ГУР), информирует УНН.

Детали

Так, три года назад, 11 августа 2022 года, был создан "Русский добровольческий корпус" (РДК) - боевое подразделение в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР. Ныне в рядах РДК воюют граждане России, которые избрали борьбу с путинским преступным режимом делом жизни.

За время войны бойцы РДК своей доблестью в боях с российскими оккупантами снискали должную боевую славу подразделения - когда в деле русские добровольцы-штурмовики, вокруг горит все рашистское

- говорится в сообщении.

Указывается, что бойцы РДК сыграли одну из ключевых ролей при переносе войны на территорию государства-агрессора, реализовали ряд важных тайных операций, на острие атак воевали на разных участках фронта - Донбасс, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, в частности Волчанский агрегатный завод.

Плечом к плечу с воинами Сил безопасности и обороны Украины российские добровольцы демонстрируют настоящий действенный и правильный метод борьбы с рашизмом - с оружием в руках

- подчеркнули в ГУР.

Там почтили память бойцов РДК, павших за свободу в бою.

"Вечная слава и память! Честь и уважение всем, кто ныне продолжает борьбу. Главные битвы - впереди!", - добавили в ГУР.

Напомним

В июле бойцы подразделения ГУР "Легион "Свобода России"" взяли в плен нигерийца Кехинде Олувагбемілеке на Запорожском направлении. Он был студентом московской высшей школы экономики и воевал в составе 503-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ.

Буданов для The Washington Post: об атаках РДК и ударах дронов в россии, и о своем отношении к Трампу18.04.24, 00:18 • 25694 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война
Главное управление разведки Украины
Украина