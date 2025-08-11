Русский добровольческий корпус отмечает трехлетие создания
Русский добровольческий корпус (РДК) отмечает три года со дня создания. Бойцы РДК воюют в составе Сил обороны Украины и участвуют в ключевых операциях.
Российские добровольцы, воюющие в составе Сил обороны Украины, отмечают годовщину создания боевого подразделения. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины (ГУР), информирует УНН.
Детали
Так, три года назад, 11 августа 2022 года, был создан "Русский добровольческий корпус" (РДК) - боевое подразделение в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР. Ныне в рядах РДК воюют граждане России, которые избрали борьбу с путинским преступным режимом делом жизни.
За время войны бойцы РДК своей доблестью в боях с российскими оккупантами снискали должную боевую славу подразделения - когда в деле русские добровольцы-штурмовики, вокруг горит все рашистское
Указывается, что бойцы РДК сыграли одну из ключевых ролей при переносе войны на территорию государства-агрессора, реализовали ряд важных тайных операций, на острие атак воевали на разных участках фронта - Донбасс, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, в частности Волчанский агрегатный завод.
Плечом к плечу с воинами Сил безопасности и обороны Украины российские добровольцы демонстрируют настоящий действенный и правильный метод борьбы с рашизмом - с оружием в руках
Там почтили память бойцов РДК, павших за свободу в бою.
"Вечная слава и память! Честь и уважение всем, кто ныне продолжает борьбу. Главные битвы - впереди!", - добавили в ГУР.
Напомним
В июле бойцы подразделения ГУР "Легион "Свобода России"" взяли в плен нигерийца Кехинде Олувагбемілеке на Запорожском направлении. Он был студентом московской высшей школы экономики и воевал в составе 503-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ.
